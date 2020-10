Consideraciones sobre el proyecto de norma general tributaria de la amnistía fiscal

En ocasión de nuestro anterior escrito sobre la amnistía fiscal de la Ley 46-20, nos referimos a una serie de precisiones sobre lo que entendíamos debía ser contemplado tomar en consideración para hacer más oportunos y justos los propósitos de dicha Ley dentro del marco de la pandemia.

A raíz de las persistentes amnistías fiscales que han ocurrido en cada cambio de gobierno, en los últimos años, siempre hemos sostenido y advertido sobre la idea de la realización de una amnistía fiscal completa y consensuada antes de su promulgación, sin las acostumbradas brechas dejadas abiertas; esto con el propósito integral de acabar, al menos por un largo período, las expectativas de nuevas amnistías cada cuatro años.

Hoy tenemos ante nuestra vista una nueva amnistía, también no consensuada, elaborada por el saliente gobierno y fortalecida por nuevas disposiciones del actual gobierno, la cual, nuevamente, aunque resulta en un alivio ante posibles choques con la Ley Anti-lavado de Activos, como siempre lo que ésta persigue mayormente es lograr una recaudación adicional que signifique un paliativo la crisis de la finanza gubernamental ocasionada por la pandemia actual.

Sin dejar de reconocer que, para esta vez, las normas de la amnistía tocan aspectos poco más amplios, nuevamente nos permitimos airear situaciones que, a nuestra manera de ver, no se han contemplados y difundidos en la misma a los fines de ampliar y hacer más adecuada y justa dicha legislación en su aplicación.

En la manera de aproximarnos a las recomendaciones que más adelante exponemos hemos de reflexionar sobre dos aspectos fundamentales; el primero de éstos está referido a que nuestro Código Tributario y las demás leyes que lo complementan, le ha otorgado a la Administración Tributaria ( en este caso a la DGII) la facultad de considerar como rentas presuntas, en el período fiscal de que se trate, aquel valor del inventario de bienes que no han sido declarados o justificados por el obligado a declarar sus impuestos; un segundo aspecto es el referido a que, si bien la DGII, tiene la facultad de presumir y estimar las rentas, también dicha actuación ha sido limitada para que la misma sea realizada dentro de un período de tiempo razonable y contado a partir del hecho o momento de la adquisición de aquellos bienes que se obligan a ser declarados. Es de ahí que las leyes hayan determinado la prescripción de la acción del fisco en tres años y cinco años para emprender cualquier determinación o ajustes a lo que se debe declarar o a lo que se ha declarado.

Dicho de otro modo, a título de ejemplo, seria que, si usted declara sus impuestos de manera incompleta o bien omitió declarar un impuestos o un activo, la Administración tendría un plazo de tres años para dentro de ese período hacer las estimaciones y gestiones de cobranzas de nuevos montos de impuestos, reclamar deudas, etc.; siendo a la vez que, este período de tres años podría ser extendido por dos años más (de ahí la prescripción de 5 años) si ha habido interrupción de la prescripción debido al inicio de alguna actividad fiscalizadora de la Administración, por el reclamo de una deuda, por la no presentación de la declaración de impuestos, etc.

Para esta vez, a los fines de colaborar con el Foro del proyecto de Norma Tributaria para la aplicación de las disposiciones de la Ley Núm. 46-20, nos permitimos observar y recomendar los siguientes puntos que a nuestro modo de ver, acogidos o no, deberían ser aclarados con mayor amplitud.

1) En relación con las declaraciones y revalorización de Activos de los contribuyentes, a los fines de lograr incorporarlos al sistema, entendemos que la Norma Tributaria debería contemplar el tratamiento especial de los siguientes casos y situaciones, partiendo principalmente del criterio de que la Norma Tributaria debería describir y aclarar cuáles bienes deben quedar fuera de la base imponible del 2 % a los fines de la amnistía. Veamos:

a) Los casos de aquellos Contribuyentes Asalariados y los contribuyentes que declaran bajo el Régimen de Estimación Simple que tributan por intermedio de un Agente de Retención, quienes no han tenido la oportunidad de declarar sus activos acumulados durante años, en razón de que la misma Administración Tributaria nunca dispuso ni ha dispuesto un formato o formulario especial para estos fines.

Por ello, lo anterior motiva la posibilidad de que existan bienes muebles, propiedad de estos contribuyentes, que no aparezcan en los registros de la DGII, como también algunos otros bienes inmuebles que no han sido declarados e incorporados al sistema del IPI, sea por desconocimiento, olvido o por ser su valor inferior a los montos establecidos (valor exento de pago) para ser alcanzados por dicho impuesto.

Por cuanto, resultaría injusto que estos contribuyentes paguen un 2 % sobre el valor resultante ahora declarado, a los fines de cumplir con la declaración de sus activos por medio de esta oportunidad que les brinda la Ley 46-20 de regularizar su situación fiscal.

Entendemos que a dichos fines bien podría esa DGII, establecer y aclarar por escritura un tratamiento especial, como corresponde, a la vez de elaborar formularios especializados indicando en los mismos la descripción de los activos, su valor y fechas de adquisición de los mismos.

Además, en relación con las prescripciones al respecto deberá existir algún tipo de formato que refleje las diferencias de valores de activos a causa de nuevas adquisiciones dentro de períodos no prescritos, por cuanto resultaría adecuado un procedimiento para incorporarlos el pago del 2 % sobre el diferencial. Por Ejemplo: Si se posee activos adquiridos con anterioridad a los tres años de prescripción por RD$100.00 y hoy tiene RD$120.00, entonces pagaría el 2 % sobre RD$20.00, en razón de que legalmente ha prescrito cualquier acción para reclamos de parte de la DGII.

b) Los casos de aquellos otros contribuyentes personas físicas, sucesiones indivisas y otros, que habiendo declarado el Impuesto sobre la Renta mediante el formato IR-1, también han omitido por descuido involuntario, incorporar en su declaración patrimonial bienes inmuebles que están registrados en la DGII y que han pagado o no el IPI, así como otros bienes adquiridos en periodos ya prescritos y no declarados, como por ejemplo de acciones o cuotas sociales en empresas, automóviles, etc.

En dicho sentido sugerimos que en estos casos al igual que en el anterior se dicte la normativa y se preparen formularios especiales en los cuales se permita incorporar estos bienes con sus valores y fechas de adquisición; y, si existen bienes muebles que no han sido registrados y se desee ser incorporados a los fines de amnistía se habilite su posibilidad y se pueda pagar el 2 % sobre la diferencia resultante. Si por ejemplo tiene declarado en el IPI RD$130.00 y declara ahora RD$140.00, pagaría el 2 % sobre los RD$10.00 restante.

c) En aquellos casos de nuevos Contribuyentes quienes nunca han presentado declaraciones del ISR, y que deseen acogerse a la Ley 46-20, se les reconozca, como no sujetos a ser incluidos en la base imponible del 2 %, aquellos bienes que están registrados en el IPI, como también aquellos otros que se hayan adquirido en fechas o periodos ya prescritos de la acción fiscalizadora de la administración. Igual aplica el ejemplo anterior. d) Otro aspecto se refiere a que en la Ley y en la Norma Tributaria no está muy clara la situación sobre las revalorizaciones y actualizaciones; ya que parecería o se tiene la impresión que, si un contribuyente revaloriza un activo, el valor imponible del 2 % se aplicaría sobre el valor total resultante y no sobre la diferencia que se añade al bien revalorizado. Si por ejemplo tiene valor sea en libros o valorado actual de RD$100.00 y decide revalorizar en RD$200.00, entonces pagaría el 2 % sobre RD$100.00

2) En relación con la Tasa Especial del 3.5 %, para el Cierre de Ejercicios fiscales no prescritos.

En la manera de introducción a esta parte, hemos de poner de manifiesto que nunca hemos creído, contrario al criterio de varios administradores fiscales que hemos tenido el honor de conocer, en que las fiscalizaciones y revisiones fiscales no son fuentes de recaudación, sino más bien medios disuasivos para la evasión fiscal.

Sin embargo, lo acontecido, por la prioridad de fiscalizar con el objetivo de producir saldos de impuestos con vocación de ser recaudados, lo anterior ha traído como consecuencia que la Administración Tributaria se haya llenado de expedientes por cobrar de innumerables casos de arbitrariedades, que luego tratan de subsanar con recaudaciones basadas en amnistías y blanqueos fiscales, como ha sido el caso que hoy nos ocupa.

Para tratar esta parte nos referiremos a nuestro anterior escrito publicado en el Listín Diario, del cual retomamos los fundamentos al respecto.

En cuanto a la aplicación de la tasa del 3.5 % sobre los ingresos operacionales netos, debería la DGII indicar si el ingreso neto a que se refiere, es el obtenido antes o después de deducido, por ejemplo en los caso de las empresas, el costo de venta.

Por igual, somos del criterio que, a los fines del cálculo del nuevo impuesto liberatorio de la fiscalización, se debería computar (restarse) el valor promedio pagado en las declaraciones juradas ya presentada y que ha servido de base para estimar los ingresos netos declarados en los ejercicios antes indicados. Con ello pensamos que se estaría justamente premiando a quienes han cumplido mejor, puesto que bajo las normativas actuales no se premia con igual escala a tanto a los buenos, como a los malos o menos buenos contribuyentes.

Por lo anterior, si bien que entendemos que con la “facilidad del 3.5 %” lo que se busca es realizar un medio mayor de recaudación y no una amnistía per se, seguimos pensando en que, una decisión de acoger los pagos promedios, ya realizados a través de las declaraciones juradas, como crédito fiscal a los fines del resultado de la aplicación del 3.5 %; o bien considerar y dar como amnistiados quienes hayan realizado pagos iguales o por encima del 3.5 % de sus ingresos netos, con dichas fórmulas se estaría haciendo justicia sobre los que cumplieron mejor con su obligación tributaria

Finalmente hemos de insistir en que, con la adopción de las propuestas de las presentes notas se lograría una mayor justicia tributaria, amén de que sería un buen complemento a los fines del atractivo de una amnistía que, a nuestro entendimiento, resulta muy cara, sobre todo si tomamos en consideración el momento de crisis económica en que se encuentran las personas que pudieran ser sujetos de amnistiar.

Por Zoroastro Cucurullo