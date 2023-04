Consejos que debes tener en cuenta para ahorrar agua ante sequía estacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde el mes de noviembre, se ha registrado un déficit de alrededor de 73.48 millones de galones diarios en la producción de agua potable producto de la sequía estacional que afecta al país.

¿Qué dice la Caasd?

El ingeniero Luis Salcedo, del Área de Operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), aseguró que esa entidad trabaja para garantizar el mantenimiento del servicio de los acueductos ante el panorama que, según pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, puede extenderse hasta la primera semana de mayo.

Salcedo explicó que la drástica reducción de las lluvias ha provocado un déficit en la producción de agua, al pasar de 442.56 millones de galones por día en enero de 2023 a 369.08 millones de galones en la actualidad.

Por esto El Nuevo Diario te da consejos para ahorrar agua en el hogar:

1. Cierra la llave mientras te lavas los dientes o te enjabonas en la ducha.

2. Para cepillarte usa un vaso.

3. Repara las fugas de agua en tu hogar.

4. No descongele los alimentos con agua.

5. No use mangueras para lavar el carro.

6. Riega las plantas en la mañana o al final de la tarde para que se mantenga la humedad.

7. Utiliza técnicas de jardinería sostenible, como el riego por goteo.

8. Para limpiar, usa una escoba en lugar de una manguera.

9. Instala dispositivos de bajo flujo en las llaves.

Recuerda que cada pequeña acción cuenta y que, al adoptar hábitos responsables, contribuimos a la conservación de este recurso vital para la vida.

¡Cuida el agua!

