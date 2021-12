Consejos para los jóvenes del Grandes Ligas Framber Valdez  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El lanzador de Grandes Ligas Framber Valdez exhortó a los talentos que buscan llegar al profesionalismo perseguir sus sueños poniendo de manifiesto el mayor esfuerzo posible en su preparación diaria.

Una nota de prensa indica que Valdez arengó a los jóvenes a ser dedicados y serios con su trabajo, al agradecer un reconocimiento y la dedicatoria de la Copa Navideña de Prospectos de la Academia Otro Nivel, inaugurada en los terrenos de la institución.

“Agradezco al hermano Luis (Ramírez) y a ustedes por recibirme en este complejo. Me siento orgulloso por la dedicatoria de este torneo, espero que den lo mejor de ustedes en este evento y durante cada día de sus vidas, sobre todo ahora que buscan llegar a ser peloteros profesionales”, dijo.

Valdez también pidió que tengan un buen comportamiento como ciudadanos, que den lo mejor de ellos en lo que vayan a hacer.

“Me siento orgulloso y agradecido de Dios por estar aquí llevando un mensaje de motivación, haciéndolo sin aires de grandeza por el hecho haber participado en una Serie Mundial, porque no me olvido de donde salí, donde practiqué, quien me entrenó, quien me ayudó. Le doy gracias a Luis Ramírez, pues en momentos difíciles siempre estuvo ahí para darme la mano, por eso estoy aquí hoy, no le dije que no, dejé mis quehaceres y vine para acá”, expresó el pitcher firmado por Ramán Ocumarez.

En mismo tenor, agregó Valdez: “Lo mejor es que recuerden y reconozcan de donde salieron, quien los ayudó, quién estuvo con ustedes, no quien está en el momento cuando cualquiera puede estar, es quien siempre estuvo cuando uno no era nada, cuando no había esperanza y yo, hoy en día me acuerdo quien estuvo conmigo, quien me ayudó, quien me levantó, quien me dio consejos, quien se quedaba a pies para prestarme su vehículo. Ramírez lo hacía, por eso lo recuerdo, lo valoro y estoy en este terreno donde practiqué bastante, para mostrar mi gratitud por todo lo que hicieron por mí, aquí en Otro Nivel”.

Valdez también mostró su orgullo y regocijo “por ser la primera vez que me dedican un torneo y me invitan a lanzar la primera bola”. Framber abrió este año el primer partido de la Serie Mundial entre Houston y los Bravos de Atlanta.

Valdez y Ramírez, presidente de la Academia Otro Nivel y el doctor Juan Castillo, propietario de UPL Academy, presidieron la inauguración del certamen que envuelve la participación de aproximadamente 60 jugadores.

El presidente de Otro Nivel y Edward Ramírez, quien trabajó a Valdez mientras éste estuvo en la academia, entregaron una placa de reconocimiento al serpentinero, “por su joven pero destacada trayectoria en las ligas mayores”.

Luis Ramírez ponderó la dedicación y el comportamiento del lanzador nativo de Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal.

“Esta academia se complace en reconocer y dedicar su Copa Navideña de Prospectos a un pelotero del nivel de Valdez, por ser un producto de la finca de Otro Nivel y por la dedicación y el empeño, atributos que le han permitido triunfar como jugador en el mejor béisbol del mundo”, afirmó Ramírez.

Elogió la humildad que muestra Valdez en su comportamiento diario, dentro y fuera del terreno, al tiempo que agradeció su presencia en el evento.

Primeros resultados

En el primer partido el equipo de la Academia UPL venció 8-1 a Los Asesinos, de Otro Nivel, que fueron limitados a dos hits por el abridor Yoan Rodríguez y Wilson Pérez sufrió la derrota.

Pablo Rivera y Javier García conectaron un cuadrangular cada uno por UPL Academy, Ángel Rodríguez pegó doble, Yelison Mejía y Hanser Villar fletaron un sencillo por cabeza. Yonaikel Álvares y Kendry Mejía ligaron los dos hits por los derrotados.

En el segundo encuentro del día, el Team C de Otro Nivel se impuso 3-1 al equipo B de la misma academia. El abridor Yery Matos fue el lanzador de récord y perdió Adriel Them.

Los ganadores fabricaron dos vueltas inmerecidas en el sexto inning para romper un empate a 1 carrera. Miguel Quiñones pegó triple y single en la victoria y Lewis Germán un hit. Mientras que Ayender Cruz aportó con jonrón la única vuelta del Team B.

