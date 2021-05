“Consejos para la Fuerza del Pueblo”

Nadie puede negar que desde que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió las elecciones el pasado 5 de julio, en la Fuerza del Pueblo (FP) han sido los más beneficiados de esa hecatombe lo que les ha permitido ser acreedores de una tendencia de crecimiento moderada.

Sin embargo, me permito el atrevimiento de exteriorizar esta admonición para mis amigos de la FP; toda vez que, a pesar de ese crecimiento allí están dadas todas las condiciones para el advenimiento del dislocamiento del objetivo central (el poder) y la germinación de las mismas luchas intestinas que dieron origen a los pueblistas.

Causas de esas Posibles Luchas

El mismo capítulo 4 del Génesis en la Biblia describiendo la historia de Caín y Abel, pone al desnudo el axiomático superyó y que el hombre es antropológica y rabiosamente interesado sin importar las causas que le rodean. Además, en política se sigue a alguien buscando satisfacer sus propios intereses y no los del líder.

De igual forma, es precisamente en un partido en crecimiento donde todo el mundo quiere reclamar su espacio y también existen quienes desarrollaron estados de conciencias a partir de sus existencias en el PLD. Por eso, están convencidos que ocupando los puestos de dirección interna garantizarán mañana su acceso al poder.

Desde esa perspectiva, el 1er paso que deben dar todos es aferrarse a la causa (búsqueda del poder) y jamás olvidar el contexto, la forma y por qué surgió ese partido. Necesitan recordar todos los días las causas de la división y la derrota de su antiguo partido para que puedan comprender hacia donde deben ir.

Por tal razón, tienen que estructurar una estrategia inteligente y una táctica incluyente que les permite atraer a las masas silentes pues no podrán construir una mayoría solo con los desprendimientos del PLD. No olviden que no se fueron del otro partido por diferencias ideológicas ni dialécticas, sino por la conflagración de dos gladiadores.

¿Qué Deberían Hacer?

Aunque en política no existen los partidos ideales, su gran reto es poder convertirse en la antítesis de aquello que abandonaron y extirpar las viejas mañas de muchos que estuvieron en el PLD y que hoy están en la FP. Les será imposible presentarse al electorado como diferentes dentro de la continuidad.

En ese sentido, los movimientos más inteligentes serían dejarle los espacios de dirección interna a su líder para que él pueda tener capacidad de concretizar acuerdos y, hacer un eclecticismo entre las nuevas figuras para dar la cara por el partido y los viejos robles definiendo las estrategias y aportando las orientaciones.

Asimismo, debe desaparecer la idea subrepticia de heredar al líder para que Leonel pueda ceder la presidencia de ese partido sin mayores contratiempos y se concentre en el fortalecimiento de la organización y las elecciones del 2024. Recuerden, quien empuja a todo el mundo en algún momento se quedará solo.

En tal sentido, párense frente a sus espejos y pregúntense ustedes mismos ¿qué es más importante, que yo ocupe la secretaría X o hacer todos los esfuerzos para tratar de llegar al poder? Ojalá no les pase como a sus antiguos compañeros, que ignoraron mis consejos y hoy se están recibiendo sus embestidas todos los días.