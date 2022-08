Consejos para hacer radio por Internet y ganar audiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una radio en FM representa la realidad de su comunidad o área de cobertura, en cambio, las emisoras por Internet son escuchadas por todo el mundo.

Hacer radio por Internet es más complicado de lo que la gente se imagina, sus oyentes están esparcidos por todo el planeta; y los programas que se realizan por este medio digital deben abordar temas que sean de interés para sus escuchas. Aquí le decimos adiós al contenido local.

Es inaceptable hacer radio local o regional cuando tenemos un público disperso. Tenemos que adaptar el contenido al público de la emisora, no que el público se adapte a nuestro programa. Así evitaremos fuga de oyentes.

La radio por Internet no es local, y por ende, no podemos hacer contenidos local en ella. Las informaciones que damos o las opiniones que emitimos, deben ser de interés para el público de la emisora. De no ser así, estaremos caminando para atrás, como el cangrejo.

Los radiodifusores de emisoras online, a menudo se quejan al ver cómo pierden audiencia cuando insertan un programa interactivo en su emisora. La verdad es que, debemos crear contenidos atractivos para el público de la emisora, no para el público local que la radio no tiene.

Otro punto importante a tomar en cuenta es, no hacer intervenciones habladas muy extensas en nuestra radio web, lo recomendable sería entre 15 o 20 minutos como máximo.

Si su programa interactivo es de una hora, no tiene por qué durar 60 minutos hablando; cree bloques y dé participación a la música. Mi sugerencia es mitad música y mitad interacción. De esta manera la audiencia se mantiene activa y motivada a seguir escuchando la emisora o programa.

Una sugerencia: por otro lado, entendemos saludable para atraer a los oyentes, que los nombres de las emisoras virtuales sean atractivos, para que, con tan solo ver el nombre de la radio los potenciales oyentes tengan una idea de cuál es la programación.

La audiencia de su emisora va a depender de varios factores, entre ellos podemos citar por ejemplo: un buen nombre, logotipo atractivo, estabilidad en la transmisión, buena calidad de audio, excelente programación, darse de alta en todos o los principales portales de radio por Internet que conocemos, una página web y una aplicación.

Las emisoras por Internet deben tener un nombre comercial que llame la atención y dejar claro en éste, cuál es el enfoque que se le está dando al medio. Así evitaremos que futuros oyentes traten de adivinar nuestra programación; esto puede convertirse en una pérdida de tiempo para el oyente.

El logotipo debe ser sencillo y elegante, este debe ir acorde con el enfoque de la emisora. El eslogan debe ser nuestro anzuelo para completar lo que no pudimos plasmar con el nombre.

La estabilidad de la transmisión es importante, se debe contar con un servidor de streaming de calidad, una buena conexión a Internet y un computador que no se atasque, para evitar desconexiones. La radio vía streaming debe permanecer al aire 24/7; no se puede cometer el error de apagarla a la media noche y prenderla en la mañana. Puede ser, que durante ese tiempo que la radio permanece apagada, sea horario pico de audiencia en muchos países.

Para garantizar una transmisión estable, es obligatorio que toda radio online tenga una nube como respaldo, así los oyentes se mantienen conectados ante cualquier eventualidad que afecte la conexión del ordenador hacia los servidores, que son los encargados de recibir la información y transformarla en ondas sonoras para que los receptores (dispositivos inteligentes) puedan descodificar.

La calidad de audio debe ser óptima para que su estación se escuche digital, se recomienda transmitir a una tasa de bits de 128 kbps (kilobits por segundo) en formato mp3 y en un rango de 64 a 128 kbps en AccPlus.

Su estación digital debe emitir música que esté al mismo volumen; es muy desagradable escuchar canciones con diferentes volúmenes, para lograrlo puede auxiliarse de procesadores y compresores de audios virtuales en compañía de un buen automatizador profesional para emisoras de radio.

Usar micrófonos profesionales, recomendablemente dinámicos, sin olvidar, que para obtener óptima calidad de sus locuciones, es importante comprimir el sonido. Para lograrlo se necesita un compresor de audio, físico o virtual; algunos mezcladores de audio (mixer) vienen con compresores incluidos.

Debemos tener claro que una buena programación radial, y una voz profesional que la identifique, sumada una estrategia de marketing digital bien diseñada; provoca que su medio se destaque frente a la competencia.

Toda emisora por internet debe estar disponible para darle PLAY en la mayor cantidad de portales para radios por internet. Estos sitios web son muy importantes porque ayudan, significativamente, a aumentar la audiencia de las emisoras. Es necesario crear buenos perfiles de sus medios en estos sitios web para llamar la atención de quienes andan ansiosos por conocer radios nuevas.

En internet contamos con una gran cantidad de directorios para escuchar radio online, muchos de estos tienen su propia aplicación móvil con miles y millones de descargas.

Cada emisora debe tener su propio sitio web y su aplicación móvil que la represente. Para ganar visitas en la web oficial hay que invertir y contratar a un especialista en Optimización para Motores de Búsqueda (SEO) para poder generar tráfico orgánico.

Mucho cuidado con abusar de las redes, los usuarios te pueden bloquear por considerarte spam. Se recomienda usar una vez a la semana la lista de difusión de Whatsapp, evita repetir el mismo texto. El encabezado de la lista de difusión debe comenzar con un saludo y de esta manara disfrazamos nuestro mensaje masivo.

Las redes sociales son el complemento perfecto para hacer crecer la audiencia de nuestra radio digital, úsalas de manera estratégica. Comparte tus transmisiones en grupos de Facebook afines al contenido de tu programa. No abuses, no compartas el mismo contenido en más de ocho grupos.

Youtube es una excelente plataforma para difundir nuestro programa. Es muy importante adecuar el contenido para esta plataforma. Cada red social es distinta y se requiere atención especial para cada una de ellas.

Por: Amín Alexander Méndez

