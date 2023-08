Consejo ZF aprueba instalación de 11 nuevas empresas que generarán 1,344 empleos directos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), que preside el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, aprobó la instalación de once nuevas empresas que proyectan una inversión de US$ 12 millones, generarán 1,344 nuevos empleos directos y divisas por US$ 11.5 millones.

Mediante una prensa la entidad indicó que durante la quinta sesión ordinaria del Consejo correspondiente al año 2023, también se aprobó la instalación de un parque de zonas francas, que proyecta una inversión ascendente a US$ 4.9 millones, así como la generación de divisas por valor de US$ 1.13 millones.

Concluida la sesión del consejo, el ministro Bisonó afirmó que “en esta gestión que encabeza el presidente Abinader, las zonas francas siguen exhibiendo un desempeño sobresaliente. El sector, indudablemente, se mantiene como una fuente importante de generación de empleos directos, exportaciones e inversiones”.

Expresó que “con las nuevas aprobaciones generadas en esta quinta sesión del año, suman 254 las empresas aprobadas durante la presente gestión de Gobierno, con una inversión proyectada de US$ 606.3 millones, así como la generación de 40,939 nuevos empleos directos para los dominicanos”.

El ministro Bisonó, junto al director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo, y otros miembros del Consejo, expresó que durante el año 2023 “nuestras zonas francas continuarán exhibiendo un desempeño extraordinario en materia de empleos, inversiones y exportaciones. El clima de inversión que se mantiene en República Dominicana, indudablemente, es favorable para que continue el desarrollo de nuevos negocios y nuevas inversiones”.

Precisó que ese sector ha contribuido y seguirá contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de las zonas francas, catalogadas como estratégicas para el desarrollo económico y social de todos los dominicanos, aún en medio de un contexto global que sigue siendo desafiante.

Sostuvo, además, que este año el Gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, seguirá trabajando incansable, enfocado en la generación de empleos y en la atracción de nuevas inversiones, así como en la consolidación de las ya instaladas en toda la geografía nacional.

Las Empresas

Entre las nuevas empresas de zonas francas que se instalarán en el país destacan, en el ámbito de servicios, TLC Associates y en el ámbito industrial World Tobbaco Leaf WTL & CO., S.R.L., FOT Manufacturing, Tabacalera El Artista, Detroit Investments, S.R.L., Kett, S.R.L., Tabacalera Hatuey, S.R.L., Dazam Industries, S.R.L., La Caya Gran Habano Cigars, S.R.L, Jane Leaf LLC, S.R.L., y Vitalonica S.R.L.

Las empresas aprobadas se dedicarán a diversas actividades entre las que figuran servicios de centros de contacto y asistencia internacional; logística; saborizado y empaque de hojas de tabaco; procesamiento de tabaco y fabricación de cigarros, comercialización de tabaco, procesamiento de tabaco y sus derivados, manufactura y mantenimiento de equipos e insumos de seguridad industrial, entre otros.

Estarán distribuidas en distintas provincias del país como Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, Hermanas Mirabal y Duarte.

Los participantes

En el Consejo estuvieron presentes otros funcionarios y empresario, entre los que se encuentran, por el sector público: Yarisabel Marmolejos, en representación de Proindustria; Martín Zapata, en representación del Ministerio de Hacienda, y Vladimir Pimentel, en representación de ProDominicana.

Por el sector privado, estuvieron presentes: Luis José Bonilla y José Manuel Torres, en representación de Adozona; José María Muné, en representación de Adoexpo, Claudia Pellerano, como titular de las Operadoras de Zonas Francas; José Tomás Contreras, como suplente de las Operadoras de Zonas Francas; Hendrik Kelner, en representación de las Operadoras de Zonas Francas; Federico Domínguez, administrador de Zona Franca Pcisano, Aquiles Bermúdez, pasado presidente de Adozona y Eduardo Bogaert, representante de Zona Franca San Pedro de Macorís.

Relacionado