La caña de azúcar ha sido uno de los productos más provechosos para la República Dominicana. Las exportaciones azucareras dominicanas tuvieron su pico en el gobierno de Trujillo y desde entonces vinieron a menos. La industria azucarera, así como la algodonera, ha dejado de ser uno de los ejes de exportaciones de la economía dominicana para convertirse en otra cosa. El Consejo Estatal del Azúcar (CEA), creado en 1966, se convirtió en un negocio inmobiliario desregulado y privatizado que no conviene al interés nacional y a nuestras necesidades de desarrollo social y económico.

No es casualidad que el actual director del Consejo Estatal del Azúcar sea también el Director General de Bienes Nacionales (desde el 15 de octubre de 2021). Hace años viene gestándose la fusión del patrimonio de los restos del CEA con los patrimonios administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales. Es decir que lo que perteneció a la familia de Trujillo fue incorporándose a la propiedad del Estado dominicano y en ese proceso fueron despojándose tareas, predios y lotes. Al día de hoy lo que quedan son restos desordenados de una industria que fue nacionalizada y que ahora se pervierte en manos de particulares al margen de la ley. Otro problema que sucede es que muchos terrenos fueron vendidos dos y tres veces, algunos otros han pagado la totalidad de sus compromisos y están luchando todavía en la justicia para adquirir los bienes.

Aquí en San Pedro de Macorís muchos empresarios ganaderos se hicieron de varios kilómetros cuadrados que usufructúan sin haber comprado y que pertenecen legalmente a la República, es decir que se enriquecen de tierra que no contrajeron legalmente. Aquí en San Pedro de Macorís muchos empresarios de la construcción levantaron sus edificaciones sobre tierra que no adquirieron siguiendo las leyes protectoras de los bienes públicos. No solamente han sido empresarios los que se han favorecido del desorden institucional y patrimonial respecto al CEA, también se han favorecido otros individuos que invaden los terrenos y que ocupan ilegalmente a mano armada.

Durante el mes de enero, el director del Consejo Estatal del Azúcar ha rechazado los señalamientos de congresistas estadounidenses calificándolos como una campaña de descrédito contra la producción azucarera dominicana y su reputación en los mercados internacionales; pienso que los congresistas estadounidenses están en lo cierto y puedo ver con mis propios ojos lo que sucede en los ingenios azucareros. Como diputada y representante de la provincia San Pedro de Macorís me pronuncio a favor de los trabajadores cañeros y a favor de los sindicatos que realmente están del lado de los trabajadores. Por lo tanto expreso mi preocupación por el desorden institucional y por las deficientes condiciones de seguridad para los trabajadores a los que ni se les paga esas compensaciones que les corresponde por ley.

Desde el año 2020 varias parcelas han sido vendidas irregularmente; ejemplo de esos atropellos son los ingenios Santa Fe y Porvenir de San Pedro de Macorís. Lo que sucede alrededor del CEA no consiste solamente en bienes y trabajadores maltratados, también consiste en vicios administrativos de pasadas gestiones. Las ventas irregulares se han dado durante gestiones anteriores. Mi postura se sostiene en las investigaciones de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), además mi postura se sostiene en todas las reclamaciones que se han dado a los Vicini y Central Romana.

Finalmente deseo fijar mi postura sobre la necesidad imperante de un levantamiento total de todo el patrimonio del CEA en los actuales momentos para garantizar el derecho de propiedad de los adquirentes y regularizar a los restantes. Si somos capaces de garantizar la propiedad privada, tenemos que ser capaces de garantizar la propiedad pública de los bienes nacionales.

POR FIOR DALIZA PEGUERO

*La autora es diputada por San Pedro de Macorís/ vocera del Bloque del Partido Revolucionario Dominicano.

Redes sociales: @hillarydiputada/ hillarypoficinalegislativa@gmail.com

