Consejo del CARD emite varias resoluciones y solicita auditorías de los últimos ocho años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominica emitió varías resoluciones entre ellas escoger como presidente del Consejo Nacional del Colegio de Abogados a Eva García y como secretaria a Viviana Roger Vega, quienes tendrán la responsabilidad de dirigir la agenda y trabajo del presente consejo, en virtud de la negativa el presidente, de convocarlo a pesar de haber sido intimado.

La comisión la integran Walter Zabala presidente Seccional San Pedro de Macorís, Eva García presidente Seccional provincia Santo Domingo, Viviana Royer presidente Seccional Monseñor Nouel y Luis Gómez presidente Seccional La Vega, detalla una nota de prensa enviada este jueves.

También suspendió en sus funciones la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana, a sus miembros titulares y suplentes, así como a la secretaria Cristal Perdomo, por los argumentos precedentemente indicados en el presente documento en virtud de las violaciones legales y estatutarias, comprobadas por este consejo; a tal efecto, a partir de la presente resolución, por lo que de manera inmediata, quedan suspendidos los señores:

​Ydelfonso Brito Rosario​​​, ​Miguel Encarnación de la Rosa​​, Luís Yépez Suncar, Ignacio Rojas ​​​​, Brayan Jackson, ​​​​ Omar García Castillo, ​​​Robinson Rodríguez,​​​ ​Pedro Solano Batista ​​​y Rony R. Mata.

Asimismo, suspendió la juramentación de Trajano Vidal Potentini como presidente del CARD, por este no haber sido electo bajo los preceptos de la ley 3-19, los Estatutos y reglamentos del Colegio de Abogados.

En la cuarta resolución se suspende a Miguel Surun Hernández, en sus funciones de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, por violaciones a la ley 3-19 y a los Estatutos y reglamentos del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Se suspende a la señora Josefina Batista, en sus funciones de primera vicepresidenta del Colegio de Abogados de la República Dominicana, por violaciones a la ley 3-19 y a los Estatutos y reglamentos del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Se suspende a Juan Pérez Roa, en sus funciones de segundo vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, por violaciones a la ley 3-19 y a los Estatutos y reglamentos del gremio.

Se suspende a la señora Selena Mercedes, en sus funciones de secretaria general del Colegio de Abogados de la República Dominicana, por violaciones a la ley 3-19 y a los Estatutos y reglamentos de la agrupación profesional.

Queda suspendida la señora Elsa Alvarado, en sus funciones de tesorera del Colegio de Abogados, por violaciones a la ley 3-19 y a los Estatutos y reglamentos del gremio.

El consejo solicita y autoriza al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, a que resguardar y preservar los bienes y propiedades de CARD, prohibieron la entrada de cualquier persona a todas las instalaciones, principalmente las ubicadas: a) C/ Isabel la Católica # 60, esq. Calle Conde Ciudad Colonial, Distrito Nacional.

También a la avenida Bolívar núm. 9, Gascue, Distrito Nacional; c) C/ San Juan Bautista de la Salle No. 139, Urb. Atala, Santo Domingo, Distrito Nacional, d) Y en todos los locales donde operen las seccionales a nivel nacional.

Se hace además formal oposición al Banco de Reservas, Banco Popular Dominicano, a la Tesorería Nacional, Procuraduría General de la República, los ayuntamientos o alcaldías, a la Suprema Corte de Justicia y a los demás bancos del sistema financiero, a que se abstengan de entregar los fondos del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Se autoriza a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a realizar auditorías de los últimos ocho (8) años de gestión del Colegio de Abogados de la República Dominicana CARD.