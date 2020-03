Consejero del Ministerio Público defiende transparencia de ese órgano en escogencia fiscales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El representante de los procuradores fiscales ante el Consejo Superior del Ministerio Público, Edward Manuel López, defendió la transparencia con que actúa ese órgano a la hora de escoger a los magistrados que integran que integran esa instancia oficial.

El magistrado López sostuvo que todas las actuaciones de dicho Consejo se circunscriben a lo que establece la Constitución de la República y el Estatuto del Ministerio Público.

López, quien también es fiscal interino de Santo Domingo Oeste, dijo que las actuaciones del citado órgano están sujetas a lo que dispone el artículo 41 de la ley 133-11, y el artículo 98 del Reglamento Interno de aplicación de dicha norma, que establecen que plaza vencida, inmediatamente tiene que ser concursada.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, el funcionario del órgano persecutor dijo que ahí no hay otra explicación que no sea que se está aplicando la ley.

Agregó que es importante que la población tenga eso bien claro para que no se deje confundir con el cruce de informaciones falsas que se han estado propalando.

Recordó que esos gremios que agrupan a los fiscales del país en una ocasión intimaron mediante acto de alguacil al actual presidente Danilo Medina para que diera cumplimiento a la asignación presupuestal que por ley le corresponde al Ministerio Público.

“No es verdad, que hayan sectores que quieran tener cuota de poder a como dé lugar dentro del Ministerio Público, no, eso no se puede, la ley no manda eso, la ley no manda que nos dividamos un pastel, el Ministerio Público no es un pastel para dividírselo“, enfatizó el Consejero del órgano que aglutina a los fiscales del país.

Precisó que el Ministerio Público está avalado por la Constitución y tiene la representación del Estado para perseguir todos los delitos penales y establecer la política criminal del Estado y por ende tiene que ser totalmente independiente.

“Por ende tiene que ser totalmente independiente, tiene que respetarse su carrera, y respetar sus decisiones y que cumpla fielmente con lo que manda la ley“, acotó.

Argumentó que no es cierto que el procurador general de la República, cualquier funcionario o dirigente político pueda llamar a un fiscal para trazarle pautas sobre la dirección en que debe conducir una investigación.

“Es que la ley no manda eso, nos debemos a un principio de jerarquía, pero es para seguir líneas de política criminal, no es que hay que despachar a un inculpado porque que sea amigo de alguien, si ese alguien infligió la ley, y la norma dice cómo se debe proceder en ese particular, ahí no se puede bajar línea“, apostilló el fiscal.

El magistrado Edward Manuel López procurador fiscal del municipio Santo Domingo Oeste, recalcó que hay independencia en el Ministerio Público, y seguirán luchando para que esa independencia se siga. profundizando.

