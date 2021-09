Conrado Pittaluga asegura contratación de Odebrecht no fue ficticia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Conrado Pittaluga, implicado en el caso Odebrecht indicó este jueves que su contratación en el caso Odebrecht no fue ficticia y aseguró que el Ministerio Público lleva cinco años con el objetivo de marchar su reputación.

Dijo que su contratación por parte de la empresa brasileña para la construcción de la Autopista Coral.

Sostuvo que sus honorarios recibidos correspondieron al 1.25% de la obra que tenía en ese momento 276 millones de dólares y que su contratación fue de 36 meses.

“El manejo que he dado a mi dinero durante estos 10 años, no encaja con la acusación, yo no cerré cuenta de banco, el pago recibí por transferencia bancaria.

