Conquistas laborales en la cuerda floja

El pasado 01 de mayo del presente año se conmemoró un aniversario más del día internacional del trabajo, día que nos hace recordar o memorizar las luchas que han marcado la historia por la lucha por los derechos de los trabajadores. Ha dado una evolución en cada época a la resistencia a un cambio no favorable en el cual vulnere los derechos de aquellos hombres y mujeres que se levantan día a día a realizar sus labores para así obtener una estabilidad de vida personal y familiar, pero así también un crecimiento profesional.

En esta fecha (01 de mayo del 2023), se realizaron protestas en diversas partes del mundo en donde se reclaman desde un sistema de pensiones digno para los trabajadores hasta salarios dignos para los profesionales o trabajadores en los diferentes estamentos públicos y privados. No es un secreto para nadie, sino a voces, las precariedades y la crisis que vive el mundo a través de la inflación que sufren las naciones que conforman nuestro globo terráqueo. Pero, debido a la situación del elevado costo de los servicios, alimentación, salud y educación, lo cuales significan los derechos fundamentales esenciales de los trabajadores, los sectores productivos nacionales deben evaluar una redirección sobre el nivel de vida sus trabajadores y la remuneración salarial que reciben, en virtud de que sus familias no se vean afectadas por carestía o incumplimiento en sus obligaciones.

Durante años se ha buscado lograr avances importantes por las organizaciones sindicales de trabajadores mediante el dialogo con el Ministerio de Trabajo, como mediador, y el sector empresarial para que las condiciones laborales y salariales sean mejoradas y niveladas a las alzas o la inflación que el país y el mundo vive en la actualidad. La falta de oportunidades de capacitación, un sistema educativo universitario cada día más caro lo cual limita a los profesionales a prepararse para mejorar sus competencias, carestía de oportunidades laborales o de crecimiento, bajos salarios y la falta o reducción de beneficios son algunos de las conquistas laborales que se encuentran en la cuerda floja, colocando como parámetro fundamental para la ejecución de un capital profesional preparado, el poder adquisitivo.

Con rumores cada día más fuertes sobre la desaparición o anulación de la cesantía de los beneficios laborales, le preguntamos al sector productivo nacional, ¿Es importante la clase trabajadora para la producción nacional? ¿Son suficientes los esfuerzos que está realizando el Estado en común acuerdo con el sector privado para mejorar la calidad de vida de la población? Estas son preguntas reflexivas que deben de llegar a los más profundo de aquellas personas que abren las puertas de sus empresas día a día para que personas que de igual manera realizan la rutina de trasladarse todos los días a sus puestos de trabajo para generar beneficios para ambas partes.

Hasta la palabra de Dios en San Lucas 10:7 (RV 1960) dice que ¨El Obrero es digno de su salario¨, lo que indica que el salario y el trabajo dignifica el hombre dando así estabilidad emocional, personal, familiar y profesional a cada ente productivo de la sociedad. Entendemos que los derechos que costaron tanto sacrificio y esfuerzo por personas valientes que hasta dieron sus vidas para que en el día de hoy exista una clase obrera y profesional digna no debe echarse a perder, sino que el Estado dominicano sea el protector por excelencia de los derechos de los trabajadores. Que no se quede solo en intenciones, y no decimos que las intenciones no sean buenas, sino que también impere la voluntad absoluta del sector privado de poner en practica la conciencia, la sabiduría y el buen corazón de tomar en cuenta a aquellos trabajadores que entregan sus experiencias profesionales y laborales todos los días para que la vida de la sociedad sea realmente sostenible. El articulo 194 del Código de Trabajo hace mención de lo siguiente:

¨A trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia o antigüedad, corresponde siempre igual salario¨.

La traducción de este articulo es totalmente clara, en virtud del trabajo realizado, las condiciones de trabajo, el salario, la eficiencia con la que se ejecuta el trabajo y la antigüedad que tenga el empleado debe ser de igual forma el salario. Lo que indica que si esto se cumple a cabalidad, nuestra economía nacional crecería bajo la cobertura de un clase laboral debidamente motivada.

Referencias

Biblia Reina Valera, (1960).

República Dominicana, Congresos Nacional (1992). Código de Trabajo Ley 16-92, promulgado el 19 de mayo del 1992, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Por Josué del Orbe

