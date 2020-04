Conozcan el exNBA que recibió amenazas de muerte tras su salida de Celtics

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Ray Allen ha concedido recientemente una entrevista al medio CLNS Media donde ha hablado acerca de su polémica salida de Boston Celtics en el mercado de 2012, y que por aquel entonces decidió romper lazos con el Big Three para firmar por el eterno rival del Este: Miami Heat. Una decisión que tanto seguidores como excompañeros no digirieron demasiado bien, y al que todavía hoy le persiguen las críticas por aquel movimiento.

“Me fui como agente libre. Y me fui porque había muchos problemas sin resolver que el equipo no estaba considerando o no estaba dispuesto a cambiar”, señaló Allen al periodista Cedric Maxwell.

“Estos tipos me sacaron del Big Three. Dijeron tantas cosas negativas sobre mí… Y la verdad que yo no he tenido nada negativo que decir de ellos”, relató. “Tuvimos momentos difíciles, pero fuimos como hermanos. Nada de eso cambia lo que hicimos. Me ha dolido mucho en todo este tiempo alguna de las cosas que se han dicho”, explicó.

Allen rechazó una renovación por dos temporadas con los Celtics para unirse a Miami Heat junto a LeBron, Wade y Bosh para conquistar otro anillo de campeón NBA en 2013, siendo decisivo en las Finales con un lanzamiento desde la esquina contra los Spurs.

A pesar de la delicada relación que tiene con su ex compañeros suyos, quien fuera su entrenador Doc Rivers espera que esté presente en la ceremonia que preparan para retirar la camiseta de Kevin Garnett.

“Estás hablando de hace nueve años y desde entonces he recibido mucho odio, amenazas de muerte, insultos de los seguidores de Boston. En lo que a mí respecta creo que ese es un tema que todavía no he decidido. A Kevin (Garnett) y a mí nos llevará una conversación en el futuro”, destacó.

En sus cinco años en Boston promedió 16,7 puntos, 3,4 rebotes, 2,7 asistencias y un 40% en triples en 358 encuentros de la temporada regular (354 como titular).

