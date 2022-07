Conozca los rosters completos del MLB All-Star Game

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Falta poco más de una semana para la 92da edición del All-Star Game de Major League Baseball, y este domingo, los rosters completos de los jugadores que asistirán al Dodger Stadium el próximo 19 de julio, fueron revelados a través de ESPN, durante el Show de Selección Chevrolet del MLB All-Star 2022.

Los titulares de las Ligas Americana y Nacional fueron revelados el viernes, mientras que el domingo, se dieron a conocer los lanzadores y los suplentes que completan ambas escuadras.

Un año después de que Shohei Ohtani se convirtiera en el primer pelotero en ser All-Star como lanzador y bateador, la sensación japonesa de los Angelinos de Los Ángeles lo logró nuevamente.

Ohtani fue seleccionado como parte del cuerpo de lanzadores de la Liga Americana el domingo como selección de Grandes Ligas, dos días después de haber sigo elegido por los aficionados para iniciar como bateador designado.

Los lanzadores Clay Holmes, Gerrit Cole y Néstor Cortes fueron elegidos por parte de los Yanquis, junto con el cátcher José Treviño, dándole a Nueva York seis jugadores All-Star por primera vez desde 2011. Los jardineros Aaron Judge y Giancarlo Stanton fueron elegidos para iniciar.

Los Astros, campeones defensores de la Liga Americana, tiene a cinco jugadores seleccionados, con los lanzadores Justin Verlander y Framber Valdez, el jardinero Kyle Tucker y el bateador designado Yordan Álvarez elegidos, junto con el segunda base titular, José Altuve. Álvarez pasó a la lista de lesionados el domingo debido a una inflamación en la mano derecha.

Atlanta, campeón de la Serie Mundial, también tiene a cinco peloteros. El pitcher Max Fried, el cátcher Travis d’Arnaud, el campocorto Dansby Swanson y el bateador designado William Contreras se unen al jardinero Ronald Acuña Jr.

Contreras será el bateador designado de la Liga Nacional, en lugar de Bryce Harper. El toletero de Filadelfia fue seleccionado como titular, pero sufrió una fractura en el pulgar el 25 de junio.

Contreras acompaña a Willson Contreras, cátcher de los Cachorros de Chicago, convirtiéndose en los primeros hermanos en el Juego de Estrellas desde que Aaron y Bret Boone lo hicieron en 2003. Serán los quintos hermanos en iniciar en el All-Star después de Mort y Walker Cooper en 1942 y 1943; Dixie y Harry Walker en 1947; Joe y Dom DiMaggio en 1949; y Roberto y Sandy Alomar Jr. en 1992.

“Creo que eso es algo que nunca habíamos hablado”, dijo William sobre coincidir con Willson en un Juego de Estrellas. “Es un hecho hecho realidad, que siempre hemos soñado, pero es una locura que esté pasando”.

Los pitchers Clayton Kershaw y Tony Gonsolin fueron elegidos por los Dodgers de Los Ángeles, que reciben el All-Star el 19 de julio. También están el jardinero Mookie Betts y el campocorto Trea Turner. Kershaw fue seleccionado por MLB y es el favorito para abrir por la Nacional, que ha perdido ocho Juegos de Estrellas al hilo y 20 de los últimos 23.

Los Mets de Nueva York, San Luis y Toronto también tienen a cuatro jugadores seleccionados.

El jardinero de Seattle Julio Rodríguez fue el único novato seleccionado y a sus 21 años es el pelotero más joven que participará. Hay 30 peloteros que van por primera vez al All-Star y el dominicano Rodríguez, quien debutó el 8 de abril, está entre 10 que tienen 24 años o menos.

Miguel Cabrera, primera base de Detroit, será el All-Star con más galones con su 12da convocatoria. Albert Pujols, bateador designado de San Luis, le sigue con 11. Ambos fueron seleccionados por el comisionado Rob Manfred, amparado por atribución que le da el nuevo acuerdo laboral y que le permite reconocer la trayectoria de un pelotero.

Aquí, todos los convocados:

LIGA AMERICANA

LANZADORES ABRIDORES

Shane McClanahan, LZ, Rays

Néstor Cortés, LZ, Yankees

Alek Manoah, LD, Azulejos

Framber Valdez, LZ, Astros

Martín Pérez, LZ, Rangers

Paul Blackburn, LD, Atléticos

Gerrit Cole, LD, Yankees

Justin Verlander, LD, Astros

Shohei Ohtani, LD/BD, Angelinos

RELEVISTAS

Clay Holmes, RHP, Yankees

Emmanuel Clase, LD, Guardianes

Gregory Soto, LZ, Tigres

Jorge López, LD, Orioles

TITULARES ELEGIDOS POR LOS FANS

Alejandro Kirk, C, Azulejos

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos

José Altuve, 2B, Astros

Rafael Devers, 3B, Medias Rojas

Tim Anderson, SS, White Sox

Shohei Ohtani, DH, Angelinos

Aaron Judge, OF, Yankees

Mike Trout, OF, Angelinos

Giancarlo Stanton, OF, Yankees

RESERVAS

Yordan Álvarez, BD, Astros

Miguel Cabrera, BD, Tigres (selección especial)

Xander Bogaerts, SS, Medias Rojas

José Ramírez, 3B, Guardianes

Jose Treviño, C, Yankees

Luis Arráez, 1B, Twins

Andrés Giménez, 2B, Guardianes

George Springer, OF, Azulejos

Byron Buxton, OF, Twins

Andrew Benintendi, OF, Reales

Kyle Tucker, OF, Astros

Julio Rodríguez, OF, Marineros

LIGA NACIONAL

LANZADORES ABRIDORES

Clayton Kershaw, LZ, Dodgers

Sandy Alcántara, LD, Marlins

Corbin Burnes, LD, Cerveceros

Luis Castillo, LD, Rojos

Max Fried, LZ, Bravos

Tony Gonsolin, LD, Dodgers

Joe Musgrove, LD, Padres

RELEVISTAS

Edwin Díaz, LD, Mets

Josh Hader, LZ, Cerveceros

Ryan Helsley, LD, Cardenales

David Bednar, LD, Piratas

Joe Mantiply, LZ, D-backs

TITULARES ELEGIDOS POR LOS FANS

Willson Contreras, C, Cachorros

Paul Goldschmidt, 1B, Cardenales

Jazz Chisholm Jr., 2B, Marlins

Manny Machado, 3B, Padres

Trea Turner, SS, Dodgers

Bryce Harper, BD, Filis

Ronald Acuña Jr., OF, Bravos

Joc Pederson, OF, Gigantes

Mookie Betts, OF, Dodgers

RESERVAS

William Contreras, C, Bravos

Nolan Arenado, 3B, Cardenales

Pete Alonso, 1B, Mets

Albert Pujols, BD/1B, Cardenales (selección especial)

Jeff McNeil, 2B, Mets

Travis d’Arnaud, C, Bravos

C.J. Cron, 1B, Rockies

Dansby Swanson, SS, Bravos

Kyle Schwarber, OF, Filis

Juan Soto, OF, Nacionales

Starling Marte, OF, Mets

Ian Happ, OF, Cachorros.

Fuente: MLB.COM

