Conozca los puntos acordados por los partidos políticos y la JCE para detener la campaña a destiempo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los partidos políticos acordaron este jueves, con la Junta Central Electoral (JCE), cumplir con ocho puntos para detener la campaña a destiempo, tal como se ha venido denunciando.

Las organizaciones partidarias se comprometieron a no realizar mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos; a no colocar vallas, afiches o cruza calles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios y que no sean visibles al exterior del mismo.

También a no colocar mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre otros; a evitar la promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los y las aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.

Asimismo, a no utilizar altoparlantes, bocinas y disco light promocionando a los aspirantes ante la población; a no producir o usar propaganda alusiva a los aspirantes, en grupo de personas, como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, salvo que los mismos sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna.

Además, acordaron no hacer contratación para la difusión de publicidad o propaganda a través de los medios de comunicación televisivos, radial y redes sociales y que tengan como propósito promocionar a los aspirantes.

Los partidos tienen prohibido también, la realización de marchas, mítines o propaganda de cualquier tipo en los actos públicos realizados por entidades estatales, que promuevan un determinado aspirante y que afecte la solemnidad institucional que debe caracterizar a estos eventos; entre otras establecidas en la indicada resolución.

La JCE señaló en un comunicado de prensa, que el compromiso por la integridad electoral señala que en este período previo al de la precampaña, solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas.

Los puntos a los cuales los partidos se comprometieron a cumplir están contenidos en el artículo 8 de la Resolución No. 28/2021 del 13 de octubre de 2021.

Las sanciones por el incumplimiento de estos puntos serán establecidas en lo adelante.

