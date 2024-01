Conozca los estrenos del cine más esperados en el 2024

3. Back to Black, este drama gira en torno a la fenecida cantante Amy Winehouse, quien fue una de las vocalistas y compositoras más influyentes de su generación, pero también era propensa a la violencia y a la adicción a las drogas. Murió en 2011 a la edad de 27 años. Se estrena en abril.

4. Furiosa: A Mad Max Saga, nueve años más tarde, Miller ha dirigido otra espectacular película de carreras ambientada en el mismo paraje australiano postapocalíptico. Esta vez se trata de una precuela, con Anya Taylor-Joy como una versión más joven de Furiosa, el personaje interpretado por Charlize Theron en Fury Road. Se estrena en mayo.

5. Kingdom of the Planet of the Apes (El Planeta de los Simios: Nuevo reino). La franquicia reiniciada de «El planeta de los simios», que comenzó en 2011 con «El origen del planeta de los simios», ha sido sólida comercial y creativamente, con tramas involucradas y tecnología de captura de movimiento que hace que los simios parezcan humanos. Se estrena en mayo.

6. Inside Out 2 (Intensa-Mente 2). Disney tuvo un año difícil en 2023, con muchas de sus películas más destacadas sin mayor éxito, por lo que los ejecutivos del estudio deben estar esperando poder repetir el éxito de la ganadora del Oscar Inside Out de Pixar, la séptima película más taquillera de 2015.