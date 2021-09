Conozca lo que hacía cada uno de los imputados en la Operación Falcón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un total de 21 personas han sido detenidas por las autoridades por ser imputadas en la Operación Falcón, que investiga una red de narcotráfico, que, de acuerdo al Ministerio Público, traficaba 2,500 kilos de cocaína semanales desde el año 2012, mercancía que fue incrementada entre Republica Dominicana y Puerto Rico, a partir del año 2017, a 8,500 kilos de coca.

A continuación, un resumen con el rol de los investigados que integran la estructura “de criminalidad organizada dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, la cual, de acuerdo a la acusación, era liderada por los investigados Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales:

Erick Randhiel Mosquea Polanco. Nacido y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tenía como su principal aliado al investigado Juan José de la Cruz Morales y contaba con un equipo de colaboradores en su mayoría familiares, que eran quienes se encargan de invertir en bienes muebles e inmuebles y empresas para ingresar ese dinero en el sistema financiero dominicano. Está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráficos.

Juan José de la Cruz Morales (Wandy). Es oriundo de Miches, provincia El Seibo, y de acuerdo al Ministerio Público operaba como el jefe de operaciones y/o lugarteniente de la red de narcotráfico que lidera Erick Randhiel Mosquea Polanco. Está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Juan Castro Maldonado. De acuerdo al Ministerio Público, el exdirector de Comunidad Digna era coautor de las acciones de Juan De La Cruz Morales figurando como socios de las empresas Compra y Venta de ganados Amador, Estación de Servicios Altamira-Miches (Eco Petróleo y Texaco). Figura como propietario de la Torre M apart. A-6, donde vive la exesposa de Wandy, otro de los imputados, también de botes, yates y jets skit y otras propiedades aún no identificadas.

María Olimpia Tavárez Rodríguez (a) la Princesa del narcotráfico. Según el Ministerio Público, esta es la persona que se encarga de movilizar grandes cantidades de dinero de la citada red.

El expediente agrega que en el allanamiento a su residencia se ocuparon evidencias “de su relación con el narcotráfico y este entramado”.

Añade que la imputada se ha dedicado por décadas al mundo del narcotráfico y es reincidente en su conducta de lavar activos provenientes del narcotráfico. Está acusada de lavado de activos proveniente del narcotráfico.

Iván Paulino de Jesús. Es un hombre de confianza de Randhiel Mosquea Polanco. En la actualidad administra estaciones de combustibles y es una pieza clave para movilizar dinero producto del narcotráfico. Está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

José Miguel Castillo Taveras (Migue). La investigación del MP sostiene que, Junto a Marisol López Ceballos y José María Campo Batista, “son quienes llevan la contabilidad de las estaciones de combustible de Erick Randhiel Moquea Polanco, realizando la tipología conocida en materia de lavado de activos, que consiste en introducir un mayor reporte de ventas para así mezclar el dinero licito con el dinero ilícito, por la característica del gran flujo de efectivo que se visualiza en un mayor grado en el interior del país”.

Erich Fernando Meléndez Gómez. Hombre de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco (Loco y/o Chiquito y/o El Hombre). En la actualidad administra la estación de combustibles Texaco Quinigua y está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Ana Margarita Collado Marte. El Ministerio Público señala que es de absoluta confianza de Erick Mosquea, para quien realizaba operaciones ilícitas para el imputado, “misma que disfraza como deuda”.

Añade que este tiene actividades de remodelación y construcción como medio de disfrazar operaciones ilícitas y que está encargada de coordinar directamente con el chofer Felipe Espino Germán, E.R.D algunas operaciones.

“Ha realizado múltiples operaciones de lavado para la organización tal y como se demuestra en las evidencias ocupadas en el allanamiento realizado en ocasión de su arresto. Entre esas operaciones, de acuerdo al MP, está trasladar sumas de dinero en efectivo relacionadas a las operaciones d lavado.

Delfina Asunción Polanco. Esta imputada es la madre de Alberto de Jesús Polanco y de Enmanuel De Jesús Polanco, otros imputados en el caso. En la actualidad, de acuerdo al Ministerio Público, administra Inversiones De Jesús SRL y socia de Inversiones El Prieto, “confirmando su participación en las actividades de lavado de dinero”.

Asunción Polanco, “conjuntamente con el imputado Rafael Alberto de Jesús, tienen una Inmobiliaria De Jesús S.R.L, ubicada en la calle San Luis, No. 6 (al lado de la joyería Jonathan), Santiago de los Caballeros, la cual funciona para préstamos, sin embargo la misma ha servido de instrumentos para lavar de dinero, teniendo participación directa en la participación con los imputados Joel Sosa y Erick Mosquea tal y como se evidencia en el allanamiento realizado en la Inmobiliaria De Jesús S.R.L, ubicada en la calle San Luis, No. 6 (al lado de la joyería Jonathan), Santiago de los Caballeros, donde le fue ocupada en el control que lleva de los expedientes de préstamos un pagaré Notarial por la suma de US$ 2, 000.00 a nombre del imputado y firmado por él”.

La acusación agrega que Asunción Polanco ha sido partícipe en la comisión de lavados de activos.

Raúl Antonio Castro Mota. Es administrador de una finca de Juan José De La Cruz Morales y está acusado de asociación de malhechores, tráfico de drogas y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Elva Teresa Polanco. Es la madre de Erick Randhiel Mosquea Polanco, otro de los imputados. Algunas propiedades que esta administra, según el expediente, son otorgadas por el antes mencionado para el sustento de la misma.

Lenin Bladimir Torrez Bueno. – Esta persona es prima de Erick Randhiel Mosquea Polanco, y de acuerdo al MP posee dos dealers de ventas de vehículos los cuales llevan el nombre de Lenin Torres Auto Ventas.

La acusación añade que estos dealers están ubicados en dos terrenos propiedad del antes mencionado narcotraficante y el dinero de comprar los vehículos es proporcionado por Erick Randhiel Mosquea Polanco.

Angélica María Maldonado Peralta. Es hermana de Juan Maldonado Castro, quien está vinculado a Juan José De La Cruz Morales y administradora de la estación de servicios Altamira Miches (Texaco). Está acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Juan Bautista Carpio Reynoso. Ejerce la función de contable de las empresas de Luis Daniel Nieves Batista, y de acuerdo a la acusación se ha evidenciado que utiliza la tipología para realizar lavado de activos, “consistente en adulterar los reportes de ventas”. Está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Julio César Jiménez Talaveras. Hombre de confianza de Juan José De La Cruz Morales y administrador de las empresas Estación de Servicios Altamira-Miches (Estación de combustible Texaco y Eco petróleo), y Costeño Comercial SRL (Food Shop). Está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Adolfo Antonio Torres Sanabia (El Presidente). Uno de los principales testaferros de Juan José De La Cruz Morales (Wandy, Wander, doble U y el don), figurando como representante legal de las empresas Compra y Venta de Ganados Amador y accionista en las empresas: Constructora El Diamante CxA, Asociación de Camioneros, Furgoneros, Volteos y Volquetas de Miches, Fundación Leo Miches Amador, Compañía de recolección, transportación, clasificación de desechos sólidos, The Paradise Rent Car, Sistema Interurbano de Transporte de Pasajeros y Mensajería, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches. Está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Marisol López Ceballos. El Ministerio Público indica que esta persona es la administradora de Inversiones Inmobiliaria M y P, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco.

Añade que la función de esta es realizar los pagos a los empleados de las estaciones de combustible, coordinar con los contables y es quien tiene acceso a las diferentes cuentas de Bancos del antes mencionado narcotraficante. “La referida imputada realiza múltiples operaciones testaferro para el imputado”.

Luis Daniel Nieves Batista. Testaferro de Juan José De La Cruz Morales (Wandy, Wander, doble U y el don) en empresas registradas a su nombre, las cuales son utilizadas para realizar lavado de activos, de acuerdo al Ministerio Público. Estas empresas son: Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso, Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso, Costeño Comercial SRL y Luis Nieves Comunicaciones. Está acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo). Es la persona que lleva la contabilidad de Juan José De La Cruz Morales (Wandy, Wander, doble U y el don). También tenía como función recibir, almacenar y movilizar parte del dinero de Juan José De La Cruz Morales y socio de la empresa O & G Import S.A. Está acusado de lavado de activos.

