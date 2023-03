Conozca las seis tendencias tecnológicas de este año

La 14ª edición del informe anual de Deloitte Tech Trends explora el impacto de las oportunidades tecnológicas emergentes en diversas áreas de las organizaciones, como las de innovación (interacción, información, computación) y las fundamentales para el negocio (tecnología, cyber y seguridad, y modernización central), definiendo cuáles son las tendencias y temas que marcarán el ritmo del sector este año y hacia futuro.

Las principales tendencias que se destacan en nuestro más reciente estudio son:

Internet inmersivo para el mundo empresarial

Actualmente, a medida que los tecnólogos reconocen que las pantallas no pueden seguir reduciéndose para siempre, el paradigma está cambiando de nuevo y moviéndose hacia interfaces que llevan a los usuarios a través del cristal y hacia experiencias virtuales inmersivas, incluyendo el mundo digital conocido como el metaverso. Apertura a la Inteligencia Artificial

A medida que las máquinas tienen la posibilidad de realizar tareas similares a las humanas y que van más allá del cálculo numérico básico, incluyendo el ámbito del discernimiento y la toma de decisiones a través de inteligencia artificial, el mundo de los negocios tendrá que desarrollar una nueva comprensión de lo que significa confiar en las máquinas. Domando el caos multinube

Conocido alternativamente como metacloud o supernube, esta familia de herramientas y técnicas puede ayudar a reducir la complejidad de los entornos multinube, proporcionando acceso a los recursos comunes y servicios como almacenamiento, computación, IA, datos, seguridad, operaciones, gobierno empresarial y desarrollo de aplicaciones y despliegue. Reimaginando la fuerza laboral tecnológica

En el último año, muchas organizaciones se han involucrado en una competencia por una oferta limitada de talento tecnológico. Sin embargo, dado que, cada año, las habilidades técnicas se vuelven obsoletas, la contratación para las necesidades actuales no es una buena estrategia en el largo plazo. En lugar de competir en la escasez, los líderes inteligentes consideran un marco de abundancia, en el que el talento tecnológico se puede curar, crear y cultivar.

Arquitecturas y ecosistemas descentralizados

A medida que las organizaciones comienzan a comprender la utilidad de blockchain, se están dando cuenta de que generar confianza entre las partes interesadas podría ser uno de sus principales beneficios. Desde las aplicaciones empresariales cotidianas hasta los modelos comerciales nativos de blockchain, las arquitecturas descentralizadas y los ecosistemas evitan colocar a la confianza en una sola persona u organización, distribuyéndola entre la comunidad de usuarios.

La modernización del mainframe avanza a pasos agigantados

En lugar de eliminar y reemplazar los sistemas centrales heredados, las empresas buscan cada vez más llevar estos sistemas a la era moderna, conectándolos y extendiéndolos a tecnologías emergentes. A través de enfoques probados y verdaderos para su modernización, las organizaciones están aprovechando los mainframes, y sus valiosos datos, para impulsar la transformación digital.

Les invitamos a conocer más sobre estos temas, consultando la versión completa del estudio Tech Trends 2023.

Acerca del informe Tech Trends 2023

En nuestro informe Tech Trends 2023, a través de las historias de organizaciones pioneras, mostramos lo que está sucediendo actualmente en todos los sectores y geografías, destacamos las nuevas tecnologías y enfoques que muy probablemente pasaran a convertirse en la norma en los próximos 18 a 24 meses, y proyectamos hacia dónde podrían dirigirse las tendencias durante la próxima década.

