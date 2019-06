Conozca las casi 100 películas y series que retirará esta semana Netflix

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- La plataforma de streaming Netflix presentó las 85 películas y 10 series que serán retiradas esta semana, puesto que las licencias de dicho contenido no pudieron ser renovadas por la empresa.

De acuerdo a medios locales, representantes de la plataforma manifestaron que “hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix”.

Agregan que “nuestro acuerdo de licencia con el proveedor de contenidos está a punto de finalizar. Cada vez que una serie o película va a caducar, evaluamos si renovar o no utilizando los mismos criterios que aplicamos para el posible contenido nuevo”.

Estas son las 85 películas y 10 series que serán retiradas esta semana de la plataforma:

SERIES Y DOCUMENTALES

72 Dangerous Animals: Australia expira el 30 de junio

Animal Mechanicals expira el 30 de junio

El Capo – El Amo del Tunel expira el 30 de junio

Gab-Dong expira el 30 de junio

Grami’s Circus Show expira el 30 de junio

Love Your Garden expira el 30 de junio

Mary Portas: Secret Shopper expira el 30 de junio

New Girl expira el 30 de junio

Nine: Nine Time Travels expira el 30 de junio

Oh My Ghost expira el 30 de junio

PELÍCULAS

Solo para dos expira el 25 de junio

Fences expira el 27 de junio

Loco Fever expira el 29 de junio

Red Carpet expira el 29 de junio

Secret Life of Words expira el 29 de junio

The Resurrection of Gavin Stone expira el 29 de junio

A Knight’s Tale expira el 30 de junio

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani expira el 30 de junio

Amok expira el 30 de junio

Ankhon Dekhi expira el 30 de junio

Baba expira el 30 de junio

Babylon A.D. expira el 30 de junio

Black expira el 30 de junio

Bright Night expira el 30 de junio

Butch Cassidy and the Sundance Kid expira el 30 de junio

By the Sea expira el 30 de junio

Call of Heroes expira el 30 de junio

CHIPS expira el 30 de junio

Crimson Peak expira el 30 de junio

Cybernatural expira el 30 de junio

Dedh Ishqiya expira el 30 de junio

Di Di Hollywood expira el 30 de junio

Eragon expira el 30 de junio

Family Fever expira el 30 de junio

Filmistaan expira el 30 de junio

Fist Fight expira el 30 de junio

Floating! expira el 30 de junio

Given expira el 30 de junio

Guy Martin: Last Flight of the Vulcan Bomber expira el 30 de junio

Habana Blues expira el 30 de junio

Heropanti expira el 30 de junio

Hirschen expira el 30 de junio

How to Train Your Dragon 2 expira el 30 de junio

Hunterrr expira el 30 de junio

III – The Ritual expira el 30 de junio

Ishq Vishk expira el 30 de junio

Ishqiya expira el 30 de junio

Kamikaze expira el 30 de junio

Kaptn Oskar expira el 30 de junio

Keep Quiet expira el 30 de junio

Klappe Cowboy! expira el 30 de junio

Ladrones expira el 30 de junio

Love Me! expira el 30 de junio

Love Steaks expira el 30 de junio

Making the American Man expira el 30 de junio

Maktub expira el 30 de junio

Marshland expira el 30 de junio

Meru expira el 30 de junio

Mortadelo and Filemon: Mission Implausible expira el 30 de junio

MVP 2: Most Vertical Primate expira el 30 de junio

MVP: Most Valuable Primate expira el 30 de junio

MXP: Most Xtreme Primate expira el 30 de junio

NOVA: 15 Years of Terror expira el 30 de junio

NOVA: CyberWar Threat expira el 30 de junio

NOVA: Inside Einstein’s Mind expira el 30 de junio

NOVA: Life’s Rocky Start expira el 30 de junio

NOVA: Memory Hackers expira el 30 de junio

NOVA: Rise of the Robots expira el 30 de junio

NOVA: School of the Future expira el 30 de junio

NOVA: Search for the Super Battery expira el 30 de junio

NOVA: Why Trains Crash expira el 30 de junio

Oklahoma’s Deadliest Tornadoes expira el 30 de junio

Piku expira el 30 de junio

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales expira el 30 de junio

Primos expira el 30 de junio

Queens expira el 30 de junio

Roger Waters The Wall expira el 30 de junio

Shahid Duración: 1h56m expira el 2019-06-30

Snow White and the Huntsman expira el 30 de junio

The Blind Side expira el 30 de junio

The Canal expira el 30 de junio

The House expira el 30 de junio

The International expira el 30 de junio

The Last Circus expira el 30 de junio

The Orphanage expira el 30 de junio

The Overnight expira el 30 de junio

The Oxford Murders expira el 30 de junio

The Presence expira el 30 de junio

The Stanford Prison Experiment expira el 30 de junio

The Thin Red Line expira el 30 de junio

Underworld: Rise of the Lycans expira el 30 de junio

Unit 7 expira el 30 de junio

Unstoppable expira el 30 de junio

Widows expira el 30 de junio

Youngistaan expira el 30 de junio

Anuncios

Relacionado