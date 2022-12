Conozca el horario de servicio Metro-Teleférico para Año Nuevo y feriado 2 de enero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó hoy sobre el horario especial en el que estará disponible el Sistema Integrado Metro y Teleférico de Santo Domingo por motivo a las festividades navideñas para brindar mayor facilidad a los usuarios, incluyendo el día 02 de enero declarado mediante decreto como día no laborable por el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el horario de servicio será de la siguiente manera:

-El 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo respectivamente, el Metro y Teleférico funcionará de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

– El 1ro de enero, Día de Año Nuevo, el metro y teleférico funcionarán en horario de 8:00 de la mañana a 09:00 de la noche.

-El feriado del día 02 de enero, día no laborable decretado por el Poder Ejecutivo, el metro brindará sus servicios en horario de 6:00 a.m a 10:00 p.m, en tanto el teleférico estará disponible de 8:00 a.m a 09:00 p.m.

La Opret indicó que el servicio de transporte y todo su personal estarán funcionando de manera habitual hasta las horas establecidas a fin de brindar la seguridad y eficiencia acostumbrada.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población a actuar con prudencia y moderación durante estas fechas.

