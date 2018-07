Conociendo el Autismo IV parte I (Experiencias)

Como lo habíamos indicado en el artículo anterior, esta entrega discurrirá sobre la experiencia de una madre quien es profesional de la medicina, transcribiré a continuación fragmentos de una conversación sobre los temas anteriormente tocados, la conversación se realizó con la Dra. Dexymar Urdaneta (DU) médico fisiatra, quien trabaja en un hospital de niños, galena premiada por la IOCIM (Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica), posee certificación internacional LINCA1, madre de un niño con autismo y antigua paciente de nuestro centro de atención terapéutica.

Neuropedagogo: Buenos días doctora ¿Cuénteme de su campeón como le va actualmente en la escuela y con sus amiguitos?

DU: ¡Muy bien gracias a Dios!, fue promovido al 5to grado de educación básica, la relación con sus amiguitos es excelente, ya que estudian en su mayoría en el mismo colegio, todos sus compañeros se encuentran concienciados y sensibilizados con respecto a su condición, lo ayudan a controlarse y a regularse en algunas situaciones estresantes del día a día, hay una niña en particular que ella misma se autoproclama “mini tutora” además de ayudarle en el salón de clases, lo hace fuera de el. Cuando comienzan el año escolar y hay niños que no entienden o no conocen su condición, les explica a estos para ayudarlos a tratarlo, ¡estoy encantada con su grupo de compañeros ya que no existe el bullying!

Neuropedagogo: ¡Oh que buenas noticias! Entrando en materia cuéntenos ¿Qué pensó, que sintió y como manejó inicialmente el dx de autismo de su hijo?

DU: Mi caso fue realmente diferente, en relación con la mayoría de las personas, como madre, sentía que algo no estaba bien, comencé a observar conductas que no se relacionaban del todo para su edad (posterior al año y medio de edad), con deterioro progresivo, antes de esta etapa su desarrollo psicomotor y evolutivo fue de un niño neurotípico2, me decían que estaba declarando una “enfermedad”, que el niño no tenía “nada”, que estaba “loca”, ya que en su inicio no se balanceaba ni aleteaba3, posteriormente comenzó a perder la sonrisa, contacto visual y retrocedió en el área del lenguaje, me comentaban que tenia “síndrome de niño ermitaño” por relacionarse sólo con adultos, pero cuando llegó a sala 34, se relacionaba poco con sus amigos, poca interacción social y contacto visual, no se integraba al grupo en juegos o fiestas de cumpleaños, se interesaba sólo por el motivo de la fiesta, algunas veces al cantar el cumpleaños lloraba sin razón, gritos, llantos cuando salía del colegio, por supuesto, después de todo esto, pensé que había algo más, y posteriormente fue evaluado, cuando llega por fin el diagnostico: dicen TGD: Autismo (hace ya 7 años y medio), comencé a buscar ayuda e información. En nuestra carrera te dicen los síntomas pero no como tratarlo, o donde dirigirse para la ayuda, son otros profesionales, como psicólogos u neuropediatras y no un médico general o un medico fisiatra como es mi caso, que diera el diagnostico definitivo, luego de esto, buscar la ayuda presentó miles de trabas, y la solución provino en su inicio de un grupo de madres que me adoptó, fueron las que me ayudaron en este camino, y que siempre estaré eternamente agradecida con ellas, porque fueron mis guías y mis muletas, luego conocí a gente maravillosa que me ayudó a transitar por este camino aun teniendo hijos sin condición.

Neuropedagogo: En su caso el periodo que podríamos considerarlo perdido o en desorganización ¿Cuánto cree usted que duró en tiempo días, meses, años?

DU: aproximadamente entre 8 meses a 1 año en mi caso, inicialmente debe informarse a los padres sobre la condición, protocolos, necesidades, terapias, ayudas, dietas, profesionales, institutos, para poder trasladarlos a la familia, muchos padres y familiares pasan por etapas de negación, culpa, aceptación, por dar ejemplos, los tiempos varían según el apoyo y capacidad de superación, existen rupturas familiares, abandono, por nombrar algunas complicaciones, en estos casos tuercen un poco más la evolución, si solo se trata a los pacientes o a los padres y no al entorno, el trabajo estaría perdido, siempre se debe incluir a toda la familia, cuidadores o tutores, docentes tanto en la formación, como en su evolución, así se llegan a realizar protocolos organizados, estructuras por paciente, consensos, discusiones, etc, es un trabajo con un gran equipo multidisciplinario, llegado su momento todos saben cual es el rol que cada uno debe cumplir y se divide la carga. Es como una orquesta, cada instrumento sabe que tocara en el momento que se le indique, pero debe tener un director que muestre la entrada de cada instrumento.

Neuropedagogo: ¿Cree usted que el manejo de la situación emocional en la familia alteró las relaciones dinámicas en ese entonces? Y me refiero a las relaciones de familia, pareja etc. De algún modo ¿Puede perderse la identidad familiar?

DU: Por supuesto, siempre se tiene una esperanza que todo será normal, no esperamos un niño o niña con una condición o problema, cuando tenemos un diagnóstico es un desequilibrio, no sólo para los padres, si no para sus congéneres (abuelos, tíos por ejemplo), estas personas presentan diferentes cargas emocionales que no todos tratan de forma exitosa, comienzan los conflictos con respecto a tratos o protocolos y se recomienda tratar al entorno familiar de inmediato, para disminuir dichas cargas y se maneje de la mejor forma posible, así como, tratar las rupturas o abandono si los tuviese, es un trabajo arduo, sobre todo en esta sociedad.

Neuropedagogo: La atención temprana, que no es otra cosa que introducir a la familia en el problema y en la solución, ¿La cree usted adecuada, desde el punto de vista familiar e individual?

DU: Ambas se tienen que realizar, familiar e individual, no todos sobrepasan la desorganización (donde el duelo está incluido), negación o cualquier etapa, ni en el mismo tiempo, ni de la misma forma, se necesita ayuda especializada en ambos niveles, como comenté anteriormente para realizar protocolos efectivos, si tenemos protocolos efectivos, tendremos respuestas efectivas.

Neuropedagogo: Explíquenos brevemente de su experiencia por ejemplo con el método tomatis donde trabajamos largo tiempo y su aplicación en el ámbito de la atención temprana ¿Qué beneficios le brindó la atención temprana en un ámbito grupal?

DU: Lo esencial de mi experiencia es que como padres podemos trabajar y compartir las terapias con nuestros hijos, lamentablemente en otros tipos de terapias no entramos con ellos. Específicamente en el método tomatis, compartimos locación, compartimos experiencias con otros padres, informaciones, en fin, la terapia de grupo, nos brinda interacción social para nuestros hijos, además de los múltiples beneficios que podemos experimentar del método tomatis, la cual es una estimulación audioneurosensorial. En resumen fue una experiencia satisfactoria y recomiendo el método. Es importante señalar, que de tomar la decisión cualquier padre de realizar este tipo de terapias, lo realice con profesionales certificados y que su especialidad profesional se corresponda con su necesidad terapéutica.

_________________________

1.- Liga de Intervención Nutricional contra Autismo e Hiperactividad

2.- Desarrollo neurológico normal, en general. Este término se utiliza para designar aquellas personas que no presentan trastornos de tipo autista, a personas que están dentro del “desarrollo normalmente aceptado”. La utilización de este término se ha desarrollado en el entorno de las personas con autismo.

3.- Mover compulsivamente las manos (o los brazos) como si se quisiera volar.

4.- Educación preescolar o jardín de infancia, ejemplo secciones de 3, 4 y 5 años de edad pueden estar en la clasificación de Sala 3, 4 o 5. (Kindergarten, jardín maternal, parvulario, jardín infantil).

Por Carlos Antonio Pérez Díaz

