Conociendo al PARLACEN

El Parlamento Centroamericano, por sus siglas “PARLACEN” es una institución política consagrada en la integración de los países centroamericanos, teniendo su sede central en la Ciudad de Guatemala, donde además está conformado por: República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Salvador, Panamá y Guatemala. Esta propuesta fue de muy buen agrado para los países miembros plenos, iniciativa visionaria propuesta por el presidente Guatemalteco de aquel entonces Vinicio Cerezo, con la finalidad de fomentar los caminos de una mejor integración y hacia una Centroamérica más democrática. Sin embargo, también ha sido objeto de ciertas críticas al respecto en torno a sus miembros y funciones, donde también algunos exmandatarios y políticos lo han utilizado para refugiarse y preservar así la inmunidad parlamentaria que se le otorga a nivel jurisdiccional y así evitar un posible enjuiciamiento en el país de origen del representante ante el parlamento centroamericano.

No obstante, ha habido ciertas excepciones, tal como es el caso reciente del Expresidente del Congreso del Salvador Norman Quintero, el cual es requerido por las autoridades judiciales del Salvador, dado que se le acusa de delitos electorales, no solo el caso ya mencionado, sino que también tenemos el caso de la República Dominicana con el expresidente Danilo Medina donde funcionarios de su círculo íntimo están involucrados en actos de corrupción, que de una u otra forma salpica al miembro del PARLACEN, también tenemos el caso en la República de Honduras, donde el presidente saliente Juan Orlando Hernández en muy poco tiempo también tendrá la oportunidad de ingresar al parlamento centroamericano, pero un detalle a tomar en cuenta es que en el caso Hondureño no se le otorgaría dicho beneficio al mandatario saliente, dado que solamente gozaría de inmunidad en los demás países menos en el territorio Hondureño, razón por la cual ante un escenario de investigación y/o posible aprensión Juan Orlando Hernández no podrá utilizar dicho beneficio que le otorga el parlamento, dado que en Honduras no existe la inmunidad parlamentaria que da este organismo.

El PARLACEN como meta, debe proponerse una modificación a sus estatutos, dado que no puede ser un organismo que dentro de sus filas estén conformadas por líderes y actores políticos de una cuestionable trayectoria moral y social en sus respectivos países, ya sea por actos bochornosos de corrupción o por delitos de cualquier escala típica penal. Por lo tanto, deberá de conformar una mesa de trabajo para la modificación de estos, dado que quienes se les cuestiona dichas acciones, no pueden ser quienes propugnen leyes o ideas en favor de los pueblos latinoamericanos que sean garantías de desarrollo y bienestar de los pueblos.

Este organismo, ha sido un instrumento de fomentar los valores e iniciativas en el desarrollo sustentable de los pueblos latinoamericanos, en especial las naciones que conforman Centroamérica, razón por la cual es importante que los diputados miembros de esta entidad, puedan seguir fomentando los valores de los cuales propugnan en su carta y sus estatutos de creación, los cuales se instrumentan en ser un órgano de representación democrática y política donde su fin mediato sea la integración de los pueblos afianzado en el sentir de la cooperación y la construcción progresiva y gradual de la unión centroamericana.

En conclusión, desde un punto de vista personal, vemos el Parlamento Centroamericano como una visión futurista a largo y a corto plazo, que deberá de seguir siendo un icono de progreso, desarrollo y bienestar en esta agenda del multilateralismo complejo y afianzar su proyección a la agenda 2030, donde quizás en un futuro podamos ser una Unión Aduanera Perfecta con circulación de bienes y servicios y moneda común.

Por Junior Pérez

