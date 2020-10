Conocerán coerción a grupo por apropiarse de una empresa mediante falsificación documentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este sánado el conocimiento de medida de coerción a un grupo de personas, entre ellas abogados, acusados de apropiarse de los bienes de una empresa mediante la falsificación de documentos.

La coerción fue solicitada por la Fiscalía del Distrito Nacional contra el abogado Rafael Olegario Helena Regalado, actualmente preso; junto a los señores Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías soto Sánchez y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, imputados de atribuirse mediante documentos falsos una propiedad en Sabana Buey, Baní, con una extensión superficial de 636 hectáreas, 32 áreas y 2 Centiáreas.

Dicha medida fue solicitada por la Fiscalía del Distrito Nacional en atención a una querella interpuesta por las compañías Hilari Mayol, S. R. L., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Co., LTD.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público afirma que el abogado Regalado falsificó decenas de cientos de documentos, contratos de ventas, estados financieros, declaraciones juradas, relativos a la compañía originaria Costa Dorada S.A, para lo cual usaron con el fin de legitimar el procedimiento de propiedad, la firma de la notario público Silvani Gomez, la cual niega su firma.

El Ministerio Público y las querellantes, representadas por el abogado Juan Mayol Vicioso, entre otros, afirma que para cometer el delito, los imputados usaron los nombres de unas personas que al momento de elaborarse esos documentos ya tenían varios años de fallecidos, como lo fue el caso de los señores Graciela Cardina Caro y Luis Américo Minervino Ducoudray, cuyos números de cedulas también fueron falseados.

Alega la Fiscalía en la solicitud de medida de coerción, señala que el abogado Helena Regalado se asoció con el resto de imputados prófugos, entre ellos Reynaldo Elías Soto Sánchez, alto oficial del Ejército de la República, para atribuirse el inmueble propiedad de los querellantes, usando unas ocho fases mediante las cuales lograron engañando a la Cámara de Comercio y la DGII, y así despojar de la propiedad, la que terminó en el inventario de la compañía Global Multibusiness Corporationes G.MB.C; S.R.L, administrada por el Dr. Helena Regalado, a quien se le conocerá mañana sábado a las 9:00 de la mañana la medida de coerción.

En la solicitud de medida de coerción por los cargos de asociación de malhechores, falsedad y uso de documentos auténticos y de comercios falsos, los querellantes están pidiendo prisión preventiva, mientras que la fiscalía está pidiendo como garantía un millón de pesos.

Se recuerda que esta última compañía Global Multibusiness Corporationes G.MB.C; S.R.L, administrada por el imputado abogado Rafael Helena Regalado, también apareció vinculada con el proceso caso Bahía de las Águilas y cuyos títulos terminaron todos anulados por la Suprema Corte de Justicia.