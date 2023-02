Conoce la modalidad de estafa “Matanza de cerdos» o «Pig Butchering»

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Esta modalidad de estafa es relativamente nueva, ya que nació en China en el 2019 y más tarde se extendió a otros países.

Se trata de una estafa a largo plazo, donde las víctimas son «masacradas» después de haber sido manipuladas emocionalmente para convencerlas de invertir mucho dinero en supuestas plataformas impulsadas por criptomonedas.

Lo diferente de este delito es el tiempo que dedican los estafadores a engordar a la víctima para después masacrarla cuando logran que invierta.

En qué consiste esta estafa

Todo comienza con un mensaje inocente a través de whatsapp o de alguna red social en el que escriben cosas como:

«Hola, te tengo entre mis números de contacto, parece que nos hemos conocido en algún lugar»

O una supuesta equivocación

«Uy, lo siento, me equivoqué»

O a través de plataformas de citas como Tinder donde atraen a sus objetivos con fotos atractivas.

Los estafadores hacen parecer esto como una situación normal. De repente están hablando sobre la vida, gustos, etc. Las conversaciones se transforman en algo común y siempre son por mensajería instantánea. Nunca hablan por teléfono» y nunca envían nota de voz.

Cuando ya han generado los lazos de confianza, ahí es cuando comienza la segunda etapa, cuando pasan a hablar del tema de inversión y de los beneficios que genera.

Los estafadores no piden dinero directamente, sino que presentan a las víctimas un sitio web o una aplicación de inversión falsa en la que las víctimas se sienten seguras para depositar fondos.

Para que él estafado no genere desconfianza le hacen creer que invertirán conjuntamente, es decir, si la inversión es de 20 mil pesos, cada uno pondrá la mitad, para así compartir el riesgo.

En 2021, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 4.300 denuncias relacionadas con «Pig Butchering», lo que supuso más de 429 millones de dólares en pérdidas, mientras que dos tercios de las personas engañadas son mujeres de entre 25 y 40 años.

Aquí tenemos 5 consejos para protegerte de este tipo de estafa:

5 – Tenga cuidado con las personas que afirman tener oportunidades de inversión exclusivas y te invitan a actuar con rapidez.

4 – Sí un sitio de inversión o de comercio online promueve beneficios increíbles, lo más probable es que sea false.

3 – No facilite sus datos bancarios, o su número de cédula o pasaporte, ni ninguna otra información sensible a nadie en linea o a un sitio que no sepa qué es legítimo.

2 – No hable de su situación financiera actual con personas desconocidas y que no sean de su confianza.

1 – Nunca envíe dinero, comercie o invierta basándose en los consejos de alguien que sólo ha conocido por Internet.

Relacionado