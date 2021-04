Conoce la foto sin filtro que Khloé Kardashian ordenó desaparecer de internet

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA.- La más reciente polémica que envuelve a Khloé Kardashian es que su equipo de trabajo está concentrado en hacer todo lo posible para eliminar una fotografía que se filtró en las redes, el pasado fin de semana de la celebración de Pascua.

El tabloide británico Daily Mail asegura que una fotografía de Khloé Kardashian fue publicada sin su autorización por un integrante de su equipo.

La imagen muestra a la coprotagonista del reality “Keeping Up With The Kardashian” luciendo un bikini de estampado de leopardo, mientras está de pie al borde de una piscina.

Pero lo que más llama la atención es que la socialité aparece sin ningún filtro revelando la verdadera apariencia de su cuerpo y cara, tal como es en realidad, sin los “retoques” que la dejan a la perfección para lucir en las redes sociales.

De esa manera, el equipo de relacionadores públicos de la empresaria se montó en la ardua tarea de eliminar de internet la foto, tras informar que la publicación es una “infracción de derechos de autor, debido a que la gráfica se publicó sin su permiso”.