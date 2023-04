Conoce la autopista que reproduce canciones cuando los conductores viajan a la velocidad correcta

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADE.- Sí conduces al límite de velocidad correcto, esta carretera de Hungría te cantará, pero los conductores que superen la máxima establecida, solo sentirán un ruido molesto y podrían recibir una multa.

Y es que en Hungría se instaló un camino musical en memoria de László Bódi más conocido por su nombre artístico Cipő, quien fue un cantante principal de la banda Republic. Al ir al costado de la carretera, se escucha un fragmento de 30 segundos de su canción 67-es út.

Quienes conduzcan a través de La Ruta 67 de Hungría, que se extiende prácticamente en línea recta desde la ciudad desde Szigetvár hasta la ribera del lago Balaton, podrán disfrutar por un pequeño recorrido musicalizado.

National Infrastructure Development Co, realizó esta autopista creativa con el objetivo de que estas secciones musicales ayuden a reducir la velocidad y a mantener concentrados a los conductores. Sin embargo, logró convertirse en un atractivo turístico visitado por miles de personas al año.

Thomas Birtel, el director ejecutivo del contratista austriaco Strabag que dirigió el proyecto, dijo: «este proyecto muestra cuánta creatividad puede haber en las infraestructuras de transporte».

Pero, ¿Cómo es posible que una carretera produzca música?

Es la curiosidad más frecuente entre las personas que circulan por esta vía, y según un video de National Geographic, la carretera musical funciona a causa de unas bandas rugosas longitudinales y transversales que ubicadas al lado de la zona de rodadura y siempre y cuando sean pisadas a una velocidad concreta, emitirán una melodía.

Además, es importante destacar que en el asfalto también aparecen diversas notas musicales, que fueron plasmadas para advertir al conductor que pasará por la “zona musical”. Incluso, El Budapest Business Journal informó que se estimó que la carretera en Hungría costó 212 millones de euros.

Ahora bien, Hungría no es la primera nación en incorporar este curioso sistema en sus rutas, estos caminos musicales también se pueden encontrar en muchos otros países, incluidos Dinamarca, Indonesia, Japón, los Países Bajos, Corea del Sur, China y los Estados Unidos.

¿Cree usted que en la República Dominicana se podría hacer una carretera musical y dónde?.

Por: Mariajosé López.

Hungary’s musical road will sing to drivers going the right speed pic.twitter.com/20seHpgSYf

— Historic Vids (@historyinmemes) February 2, 2023