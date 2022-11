Conoce cuáles fueron los peores y mejores outfit de la Alfombra Azul de los Glamour Music Awards

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para los asesores de imagen Héctor Adonay, Kemberlle Medina y Diego Jorge las figuras del arte dominicano pusieron de manifiesto todas las tendencias de temporada en la Alfombra Azul de la primera edición de los premios Glamour Music Awards llevado a cabo en el hotel Jaragua.

Desde looks monocromáticos, plumas, mucho negro, rojo y colores neón fueron de las tendencias que utilizaron las figuras dominicanas al desfilar por la Alfombra Azul de estos premios la semana pasada.

No obstante, los estilistas consideraron que, aunque se usaron las tendencias de temporada, algunos de los artistas presentes optaron por un look que no fueron adecuados para su persona.

En ese sentido, Héctor, Kemberlle y Diego coincidieron en que la artista tropical Marcel piel Morena desfiló con un vestido con plumas color verde neón que poco le favorecía, ya que no iba acorde a su paleta de colores personal.

Asimismo, dijeron ver muchos otras artistas cuyos outfit no estaban mal, pero no iba acorde con la gala, y en ese caso sostuvieron que el cantante Pavel Núñez, quien usó tenis, chaqueta y sombrero, se mantuvo fiel a su estilo bohemio, sin embargo, debió respetar el tema de la alfombra.

De igual forma, mencionaron que los atuendos de los artistas urbanos Toxic Crow y La Insuperable no fueron de sus favoritos, ni mucho menos el de urbano El Crok, quien llegó a la alfombra hasta con rolos en la cabeza.

No obstante hubo outfit con oportunidad de mejora, los asesores de imagen destacaron que muchas figuras fueron impecables, entre ellas la coach Lolita Suarez, que, aunque no llevaba las tendencias de temporada, usó un vestido color rosado carne con pedrería que iba acorde a su esencia, y en cuanto a peinado, maquillaje y bisutería fue muy delicada.

Al igual que Suárez, los profesionales de la moda se mostraron complacidos con la elección de outfit que hizo Luisanna Grullón, la exchican, quien a su juicio lució hermosa con un vestido azul de corte princesa, el que acompañó con bisutería plateada y un maquillaje bien sobrio.

