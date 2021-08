Conoce algunos lugares de diversión nocturnos abiertos tras flexibilización del toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A más de un año de la declaración del toque de queda y la limitación para la celebración de fiestas masivas, muchas personas acostumbradas a salir a divertirse tuvieron que limitar su visita a lugares de diversión nocturna.

Sin embargo, con la flexibilización de las medidas de distanciamiento social y el levantamiento del toque de queda en el Distrito Nacional, aquí presentamos una lista de los lugares que desde ya se pueden visitar:

– Parada 77

– Sabina Bar

– Caciba Rock & Roll Bar

– La Posta Bar

– Markesito Bar

– 4 Jack’s Bar & Bistro

– Sparta Lounge Bar

– Águila Internacional

– Paris Bar & Lounge

– La Santa Bar

– Mala Fé Bar

– Maruja Bar

– Rocca Bar

– Mantra Bar

– 300 Bar & Lounge

– Mixer Bar

– Habibi Bar & Lounge

– Shots Bar

– 75 Grados Bar

– Paragón Bar

– Euphoria

– Ethika

– The Pantalón

– Five Palms Pool

– The World

