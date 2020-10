Conoce a Inbar Regev, la niña de 8 años con una pitón de mascota

View this post on Instagram

Las imágenes de una niña disfrutando de un chapuzón acompañada de una serpiente en la pequeña piscina de su jardín ha generado cientos de comentarios. La niña israelí Inbar Regev de 8 años de edad tiene por mascota serpiente amarilla de 11 pies, llamada Bella debido a la película animada de Walt Disney “La bella y la bestia”. ¿Tendrías una pitón de mascota? #ElNuevoDiarioRD #bella #python