Conoce a Finneas O’Connel, el hermano y parte responsable del éxito de Billie Eilish

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Finneas O’Connel es el hermano mayor, productor y parte responsable del éxito de Billie Eilish, la artista pop femenina más aplaudida a los 19 años, la cantante más joven en obtener los cuatro premios más importantes de los Grammy y de conseguir posicionar 14 canciones a la vez en la lista Billboard Hot 100.

“Si estoy escribiendo una canción con Billie, solo intento ayudarle a contar cualquier historia de la que quiera hablar, intercambiar ideas, escuchar sus opiniones”, explicó el productor a la revista Atwood en 2018, quien a sus 23 años, se considera un afortunado por poder hacer lo que le gusta junto a una de las personas que más quiere en el mundo.

Finneas ya había hecho música antes y solo: tiene 21 singles y un EP, con su primera canción, New Girl, lanzada en 2016. Además de su propia música y la de Billie, ha producido a otras grandes estrellas del pop, desde Demi Lovato hasta Selena Gómez y Camila Cabello.

Su trayecto por el mundo del entretenimiento no solo se queda en la música, pues el joven también ha dado pasos en la actuación, aunque pequeños. Fue alumno de Cameron Díaz en Bad teacher; actuó al lado de sus padres en el drama familiar Life inside out, y ha participado en varios capítulos de Glee o Modern Family.

Finneas se ha convertido en una especie de símbolo sexual desde que en febrero de 2020 fue portada de la revista GQ o cada vez que publica una foto en Instagram para sus más de tres millones de seguidores.

“No me siento como un símbolo sexual en absoluto. Sin embargo, Billie y yo nos burlamos de todo. Así que cuando me elogien, estaré amorosamente intimidado. Pero, sí, el símbolo sexual no forma parte de mi lista de definiciones propias. ¡Tengo un ojo vago!”, bromeaba en su entrevista en The Times.

Igual que su hermana, que ha hablado abiertamente sobre que sufre síndrome de Tourette o de los años en los que ha tenido depresión, Finneas tampoco esconde sus problemas y en las redes sociales ha reconocido que acude a terapia.