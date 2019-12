Connecticut: Exdirigentes del PLD deciden apoyar a Luis Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CONNECTICUT.- Margarito Carlos de León, coordinador general del comando de campaña en el exterior de Luis Abinader, juramentó este domingo a un grupo de exdirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana que decidieron apoyar a ese líder opositor y candidato a la presidencia de la República Dominicana.

Entre los juramentados figuran Luis Peralta, José Peralta, Rosa Peralta, Manuel Fernández, José Checo, Freddy Genao, Fausto Peña, Simeón Medina, Marina Rodríguez, Seluca Pimentel, Edwin Rodríguez y Antonio Sosa, Rafael Checo, Felicia Checo, Melody Peralta, José Luis Rodriguez, Samuel Pérez, Renso Almonte, Cecilio Paulino, Juana de Quezada, Juan José Quezada, Carmen Mota, Antonio Sosa y Justo Rodríguez.

De León también juramentó a Zacarías Alciniegas como coordinador de campaña en el estado de Connecticut y a Agustin Ogando como coordinador adjunto.

En el “equipo del cambio” también fueron juramentados los exseguidores de Ramfis Trujillo Domínguez, Efraín Vargas, Rosanna Duran, Minaya Méndez, Walkiris Espinal, Jackeline Díaz, Mercedes Solano y Wendy Mercedes.

De León valoró la decisión de los nuevos perremeístas, sobre todo, porque ocurre en un momento en que “el pueblo está desesperado y cansado de tanta corrupción, despilfarro y malversación de fondos, asaltos frecuentes en las calles, falta de empleos, deterioro de la educación y un sistema judicial completamente parcializado con la corporación peledeísta que gobierna la República Dominicana”.

“Y ese cambio que todos necesitamos será encabezado por el licenciado Luis Abinader, quien está unificando a toda la oposición para enfrentar la maquinaria peledeísta que tanto daño le ha hecho al país”, expresó.

Aseguró que “en cada parte del mundo donde existan dominicanos organizados políticamente, la República Dominicana merece un gobernante que no robe, que tenga la dignidad, la decencia, el decoro, la honradez y la honestidad cómo su valuarte. Ese gobernante será Luis Abinader”.

“El pueblo dominicano no se resigna, el país a donde todos queremos volver no se resigna. Hoy en día no se sabe ni para qué las oficinas del Consulado están abiertas, ya que los servicios que ofrece no aportan nada al dominicano en el exterior. Es el momento de ponernos todos de pie y decir: esta es la última navidad del PLD. Tenemos ya al capitán que conduce la nave nacional del cambio, y al pueblo intrépido y glorioso no podemos defraudarlo”, concluyó De León.

De su lado, Luis Peralta resaltó que sumarse a la candidatura de Luis Abinader fue una decisión sabia y cierra “un largo período de desacuerdos y letargo político en el PLD”.

De León estuvo acompañado del candidato a diputado Norberto Rodríguez y de otros dirigentes perremeístas, entre ellos Emigdio Moronta, Ramón Valerio, Alfredo Arias Collado, Rafaela Gómez, José Carmona, George Robles y Francisco Roa.

