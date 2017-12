Congreso comienza debate sobre pedido de destitución del presidente de Perú

Tras la presentación de Kuczynski y de su abogado, Alberto Borea, el Parlamento comenzó el debate con la intervención de los legisladores de Fuerza Popular, el partido de la líder opositora Keiko Fujimori, que tiene la mayoría en el Congreso peruano.

Luego intervendrán el partido oficialista Peruanos por el Kambio, los izquierdistas Frente Amplio y Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, los partidos Acción Popular y Aprista, y finalmente dos legisladores no agrupados.

Los legisladores tendrán alrededor de seis horas para concluir con el debate, tras lo cual se votará la moción de vacancia (destitución) presidencial.

La permanencia de Kucyznski al frente de la jefatura del Estado tambalea después de que la semana pasada se informara de que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007.

Kuczynski ha reconocido que recibió dividendos por un contrato de asesoría suscrito por su entonces socio chileno Gerardo Sepúlveda con Odebrecht cuando él era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La destitución del mandatario requiere el voto de 87 legisladores, de un total de 130 representantes, los cuales se podrían alcanzar con los votos de Fuerza Popular, Frente Amplio y Alianza para el Progreso, que han manifestado estar a favor de esa opción.

En su presentación ante el pleno, el mandatario pidió a los legisladores que “actúen en consecuencia, pues está en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo”.

“En esta vacancia no se trata de PPK (como se conoce al gobernante), se trata del futuro de nuestro país, de la República que queremos heredar a nuestros hijos”, enfatizó.

“No soy corrupto, no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa o persona durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, de Economía o como primer ministro, tampoco lo he hecho desde que soy presidente”, agregó Kuczynski.

De acuerdo con la Constitución, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, sería el llamado a asumir la presidencia de la República, o en su lugar, la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz.

En el caso de que ambos desistan, el titular del Parlamento, el fujimorista Luis Galarreta, asume el cargo y convoca a elecciones en el plazo de un año.