(VIDEO) Congresistas rechazan alerta emitida por EEUU

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La nueva alerta emitida por los Estados Unidos, en la que pide a sus ciudadanos abstenerse de viajar a la República Dominicana debido a los elevados niveles de violencia e inseguridad, fue rechazada de manera categórica en el Congreso Nacional por diputados que consideraron el llamado que hace el gobierno norteamericano como absurdo y como un instrumento para ejercer presión para que el Gobierno dominicano se someta a condiciones planteadas por ellos.

En lo que va de este 2023, es la segunda vez que Estados Unidos emite una alerta de este tipo, pidiéndole a los estadounidenses mantener cuidado extremo cuando vengan de visita a la República Dominicana.

Este llamado fue refutado por diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes calificaron esta acción como un mecanismo de chantaje para que el país esté sujeta a las condiciones que Estados Unidos quiere imponer al país.

Ramón Ceballos, diputado del partido oficialista consideró que no hay razones básicas para que la nación estadounidense tome este tipo de medidas a menos que estás no sean políticas.

«A mí me preocupa que Estados Unidos en un país como Haití designa un embajador donde realmente no hay funciones básicas para el Estado y que en la República Dominicana no hayan designado un embajador», manifestó el legislador.

En tanto, el diputado y vocero del bloque perremeista Julito Fulcar, indicó que en la RD se están haciendo todos los esfuerzos para enfrentar y disminuir los índices de inseguridad y violencia que se vive en el país, pero señaló que en Estados Unidos también hay violencia.

En ese sentido, agregó que ningún país está exento de que en sus territorios se registren hechos violentos, al tiempo que enfatizó que, en el país se están tomando medidas a controlar ese flagelo.

«Más que llamar a los ciudadanos de Estados Unidos, a que no vengan al país, lo que debería hacer el gobierno norteamericano es contribuir con los países para que entre todos impulsemos una cultura de tolerancia», recalcó.

Los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo también salieron en defensa del país y aunque consideraron que la medida es extrema, desde el Gobierno se deben tomar las precauciones necesarias para reforzar las políticas de seguridad.

«El hecho de que Estados Unidos emita una alerta a sus ciudadanos para que no vengan a República Dominicana por el tema de inseguridad ciudadana debe llamar profundamente la atención», expresó el vocero del bloque del partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández.

En ese mismo orden, Fernández manifestó que esta situación debe ser analizada porque la misma podría lacerar las relaciones bilaterales entre ambos países.

En ese sentido, se pronunció el diputado peledeísta Juan Julio Campo, quien dijo que el Gobierno debe tomar todas las medidas en materia de seguridad, para evitar que la economía del país se pueda ver afectada.

Relacionado