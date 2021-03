Congresistas peruanas denuncian acoso por debatir ley para personas trans

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- Parlamentarias que integran la Comisión de la Mujer del Congreso de Perú denunciaron este lunes haber sido víctimas de amenazas y hostigamiento en redes sociales por parte de grupos conservadores que se oponen al debate sobre el predictamen de la Ley de identidad de género, que beneficia a personas trans.

El acoso se intensificó luego que la cuenta de Facebook “Parejas Reales” divulgara los números de teléfonos personales de las congresistas Mónica Saavedra y Rocio Silva Santisteban, quienes recibieron centenas de mensajes “ofensivos y difamatorios” en rechazo del predictamen que este mismo lunes se debatía en la comisión parlamentaria.

“Hagamos que sepan que no queremos que impongan esta ideología en el Perú #HombreEsHombre #MujerEsMujer”, alentaba la publicación, ya borrada, de esta página ultraconservadora que se define a favor del “matrimonio natural, el verdadero, el de un hombre y una mujer”.

“BASURA IDEOLÓGICA”

Durante el debate del proyecto de ley, transmitido en directo por plataformas digitales, la congresista Silva denunció que “varias colegas” recibieron “mensajes para votar en contra del predictamen”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la parlamentaria divulgó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, en la que un anónimo le decía: “Terrorista de mierda, no te pagamos para que metas tu basura ideológica”.

La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga, también aseguró haber recibo mensajes de odio durante el fin de semana previo al debate.

“DEJAR DE SER INVISIBLES”

El proyecto de ley de identidad de género fue presentado en 2016 ante la demanda de la comunidad trans de tener derecho a un documento legal que reconozca su identidad de género.

La activista trans Gianna Camacho sostuvo en declaraciones a Efe que esta norma es un “sueño” que busca reconocer a la comunidad trans “como personas y ciudadanas sujetas a derechos”.

“Actualmente, en nuestro país no gozamos de ciudadanía plena porque se vulnera un derecho fundamental que es el derecho a la identidad” y “al no tener un DNI que nos represente no podemos acceder a los demás derechos, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud…”, se lamentó.

La activista resumió que “no se trata de tener privilegios”, sino de “emparejar el terreno con la ciudadanía” y “por fin dejar de ser invisibles para el Estado peruano”, que a día de hoy “no incluye a las personas trans en los censos”.

“Gianna no existe para el Estado peruano y, por más que yo haga lo que haga no voy a existir para él mientras no se reconozca mi identidad”, insistió.

PROTOCOLO ELECTORAL

Con miras a los próximos comicios generales que se celebrarán en Perú el próximo 11 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la semana pasada un protocolo para “garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral”.

El documento pretende promover medidas que garanticen el ejercicio de voto libre y secreto de la comunidad trans, en igualdad de condiciones y libre de discriminación.

En concreto, el protocolo establece que, bajo ningún concepto, se puede impedir la votación de aquellas personas cuya autopercepción o apariencia difiera de los datos que aparecen en el Documento Nacional de Identidad o en el registro electoral.

“En ningún caso se puede negar el ejercicio del derecho al voto basándose en la apariencia física y orientación sexual”, insiste el documento.

La resolución, además, incluye orientaciones a los diferentes actores electorales, entre ellos los miembros de mesa, para la atención de personas trans durante la jornada electoral.