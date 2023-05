Congresistas oficialistas califican de «chantaje» postura de la oposición sobre resolución JCE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificaron este martes como «chantaje y manipulación» la nueva postura que han tomado los partidos de Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), de no presentarse en las elecciones de 2024, si la Junta Central Electoral (JCE), no revoca la resolución 13-2023 en la que ha establecido que los partidos deberán aplicar el 20% de las reservas de candidaturas en todos los niveles de elección.

El diputado del partido oficialista, Eugenio Cedeño, señaló que con esta resolución lo que se busca es que exista un equilibrio entre los partidos y sus militantes, razón por la que reitera su apoyo a la decisión tomada por el órgano electoral.

Asimismo agregó que, «Es hasta inmoral lo que están planteando y es un chantaje también a la nación diciendo que no van a ir a elecciones. Si no quieren ir a elecciones que no vayan».

De su lado, el senador también perremeista, Pedro Catrain, consideró que el rechazo que han expresado los partidos de oposición resulta contradictorio ya que esa resolución contó con la aprobación de todas las fuerzas políticas en 2019 y que pretender que la junta la revoque sería ir en contra de la ley y de la propia Constitución.

«Yo creo que la oposición tiene que meditar bien en el momento que está el país, el país lo que necesita en este momento es tranquilidad, sosiego y paz y salir del proceso electoral lo mejor posible», agregó el representante de Samaná.

Mientras, que por otro lado diputados de los partidos de oposición sugirieron al órgano comicial convocar a una reunión para buscarle un bajadero a esta resolución que ha provocado un sinnúmero de críticas y descontento entre algunas organizaciones políticas.

Sin embargo, el diputado del Partido Dominicano por el Cambio, Mateo Espaillat, dijo que apoya que el 20% de las reservas se aplique por cada nivel de elección, aunque se mostró a favor de que la Junta dialogue con los partidos.

Por otro lado, el diputado Pedro Martínez, del partido Alianza País consideró que el hecho de que los partidos apliquen el 20% de las reservas de candidaturas en todos los niveles es mucho más democrático para las organizaciones políticas.

«Con esta resolución de la junta también en una gran medida se protege el porcentaje del voto de la juventud y del voto de la mujer», enfatizó Martínez.

Fue la tarde de este pasado lunes cuando cerca de 15 partidos depositaron ante la junta un recurso de reconsideración para dicha resolución sea revocada.

Relacionado