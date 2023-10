Congresistas demócratas urgen a Biden a mediar para alto al fuego en Israel y Gaza

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Un grupo de congresistas demócratas estadounidenses introdujo este lunes una resolución que reclama a la Administración de Joe Biden solicitar el alto el fuego y facilitar la desescalada en el conflicto palestino-israelí.

El texto está impulsado por los legisladores Cori Bush, Rashida Tlaib, André Carson, Summer Lee y Delia Ramírez, del ala izquierdista del Partido Demócrata.

Tlaib es actualmente la única legisladora estadounidense de origen palestino y ha enfrentado muchas críticas incluso de sus propias filas por oponerse a la ocupación israelí y tener una bandera de Palestina en su oficina.

La resolución, que tras ser introducida debe someterse al voto del hemiciclo, de mayoría republicana, reconoce que el Gobierno federal alberga un «inmenso poder diplomático para salvar vidas israelíes y palestinas» y le pide que mande y facilite pronto ayuda humanitaria a Gaza.

El texto subraya que atacar a civiles, «independientemente de su fe o etnia», es una violación del derecho humanitario internacional, y recalca que «cientos de miles de vidas están en riesgo inminente si no se logra un alto el fuego y si la ayuda humanitaria no llega sin demora».

La mayoría de los estadounidenses, un 65 %, cree que el gobierno debe expresar su respaldo público a Israel en su enfrentamiento con Hamás, aunque este apoyo disminuye entre los segmentos más jóvenes, según una encuesta publicada hace tres días por las cadenas de radio NPR y la televisión PBS.

Este lunes, un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se congregó frente a la Casa Blanca con una gran pancarta negra con letras blancas que rezaba «alto al fuego».

Los activistas, que también agitaban pancartas con mensajes como «Mi dolor no es tu arma» y «No a la guerra, no al apartheid», habían sido convocados por la organización judía «If Not Now», que se opone a las políticas de Israel con relación a los palestinos.

Entre los manifestantes estaba el actor estadounidense Wallace Shawn, quien es judío y ha expresado en ocasiones anteriores su apoyo a los palestinos, según indicó en X (anteriormente Twitter) la organización «If Not Now».

Estos pronunciamientos de la izquierda estadounidense se producen cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se encuentra en Israel para explorar la posible apertura de un corredor humanitario destinado a permitir la salida de miles de personas de la Franja de Gaza mientras el Ejército israelí se prepara para entrar en el enclave.

Es la segunda visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Israel desde el inicio el 7 de octubre de la guerra entre los israelíes y las milicias palestinas de la Franja de Gaza lideradas por Hamás.