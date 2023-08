Congresistas de la oposición dicen resultados del X Censo Nacional tienen poca credibilidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Senadores y diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresaron este viernes que los resultados preliminares del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda presentados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), carecen de credibilidad.

El senador Yván Lorenzo expresó que siempre estuvo de acuerdo y apoyó la realización de éste, porque no se pueden crear políticas públicas «si no sabemos cuánto somos, dónde estamos y qué necesitamos».

Sin embargo, explicó que el tiempo que transcurrió desde la fecha en que se hizo el levantamiento de datos hasta ahora que se publicaron los resultados preliminares hacen que se pierda la credibilidad.

«Ha sido demasiado tiempo, entonces para mí realmente este Censo fue un desorden», añadió el representante de la provincia Elías Piña.

De su lado, el diputado, también peledeísta, Geraldo Casanova, manifestó que los resultados que presentó la ONE el día de ayer no se corresponden con la realidad porque la República Dominicana en los últimos años ha tenido un significativo crecimiento habitacional y de personas.

Asimismo agregó que en la realización de este X Censo ocurrieron irregularidades, ya que muchas personas no fueron censadas, entre las que se encuentra él.

«A mí no me censaron y hay miles de personas que no fueron censadas, entonces yo no entiendo cómo es que arroja menos habitantes que hace diez años», añadió el diputado.

En esa misma línea se expresó el diputado Luis Henríquez, quien dijo lamentar que el país no se pueda ejecutar de manera eficiente un proyecto tan importante como lo es el Censo Nacional de Población y Vivienda, que es con el que se crean las condiciones para que sectores productivos y económicos pueden planificar y crear políticas públicas en beneficio del país.

«Este censo se caracterizó por la falta de organización, planificación y por una ejecutoria que todo el mundo pudo observar que muchas personas se quejaron de que no fueron censadas, en mi caso particular, yo no fui censado», agregó el recién elegido vocero de la bancada peledeísta en la Cámara de Diputados.

También el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Napoleón Rodríguez, manifestó que «esa cantidad que arroja ese censo se queda corta porque es que la sociedad está creciendo poblacionalmente».

Sin embargo, hay legisladores que sí defendieron estos números que la ONE presentó, tal es el caso del diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, quien expresó que enarbola esos resultados.

«Estamos satisfechos, no tenemos porque criticar las cosas que se hacen y que hay que hacerla porque ese es el problema que tiene este país, que nos ponemos a criticarlo todo sabiendo que necesitamos hacerlo», sostuvo el líder reformista.

De acuerdo con los resultados preliminares del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda publicado este jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas, en la República Dominicana hay 10 millones 760 mil 28 habitantes.

