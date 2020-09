Congresistas de EEUU solicitan fondos económicos para transporte público de NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – Congresistas de Estados Unidos encabezado por el dominicano Adriano Espaillat, solicitaron este sábado a líderes del congreso incluir fondos adicionales de emergencia para el transporte de Nueva York, en un próximo proyecto de alivio por el COVID-19.

Los representantes en el Congreso Espaillat y Hakeem Jeffries, lideraron a los miembros de la delegación de Nueva York, en el envío de una comunicación instando a que se busque dichos fondos, o si fuese necesario una resolución continua de financiación.

“La carta bipartidista solicita la asignación de fondos de emergencia federales adicionales por COVID-19, para apoyar a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) y otras agencias de transporte en todo el país impactada por la pandemia de coronavirus”, recalcó Espaillat.

Manifestó que las agencias de transporte público en todo el país continúan enfrentando inmensas dificultades debido a la dramática disminución en el número de pasajeros y enormes pérdidas de ingresos a raíz de la pandemia del COVID-19.

Añadió que las pérdidas alcanzan miles de millones de dólares y superan el alcance del alivio inicial que les proporcionó la ley Cares, “ la MTA se ha visto especialmente afectada porque la ciudad de Nueva York fue en su momento el epicentro del brote’’.

El congresista por el distrito 13 de Nueva York, dijo que la MTA, no solo ha tomado medidas agresivas para limitar los viajes no esenciales y para apoyar el transporte de miles de trabajadores del sector público y privado, sino que esos esfuerzos se llevaron a cabo a expensas de miles de millones en ingresos y las vidas de 68 empleados fallecidos .

Espaillat, argumentó que no es posible que después de meses de asumir el peso de la carga financiera y con pocos cambios a la vista “ simplemente no es posible que la MTA, se sostenga sin más alivio financiero federal, no se puede permitir que la MTA, colapse mientras la ciudad de Nueva York y la nación continúan la lucha contra el COVID-19”.

De su parte, el congresista del distrito 8 de Nueva York, Hakeem Jeffries, precisó que se debe evitar la ruina financiera de la Autoridad Metropolitana del Transporte y “ asegurarnos de que la MTA pueda continuar funcionando de manera confiable durante y después de la pandemia”.