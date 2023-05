Congresistas califican de ineficiente gestión de Ceara Hatton y piden su destitución

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diputados de distintas bancadas políticas arremetieron este jueves contra el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, por entender que el cargo «le ha quedado grande» y que debe ser destituido.

La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, expresó que la gestión de Hatton, ha sido ineficiente desde su nombramiento en esa institución y que estás declaraciones donde el ministro dijo que a su llegada había encontrado una nómina de unas 600 personas que no pertenecen a la institución, no es más que una estrategia para cubrir mala gestión.

«Yo me imagino que quizás él sabía, se pensó, se imaginó, se soñó que la destitución estaba lista y arma este alboroto donde nadie quiere incluyéndonos a nosotros que hayan botellas obviamente», enfatizó la legisladora.

Asimismo recalcó que una persona que ha reconocido que no sabe nada a cerca de la institución que dirige y que desconsidera a los compañeros de partido no merece estar en el cargo por lo que aboga por su destitución inmediata.

En ese mismo orden, la representante de Santiago agregó que si Ceara Hatton, encontró una nómina con personas que no desempeñan ninguna función en ese misterio lo que debió hacer fue llamarla a capítulo para que cumplan con sus roles o de lo contrario, desvincularlas sin la necesidad de ensuciar la memoria de su antecesor en el cargo el extinto Orlando Jorge Mera.

Suárez definió a Jorge Mera, como una persona que «ha contribuido tanto no sólo al país, sino a la clase política porque fue miembro de un partido él y su familia y ayudó a construir otro, una persona que ha aportado. Ahora que ha aportado el señor Ceara desde que llegó ahí, escándalos, primero decir que no sabe de eso y ahora venir a decir que hay 600 vagos en una nómina».

De su lado, el diputado y vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Sauri Mota, también calificó la gestión de Ceara Hatton, al frente del Ministerio de Medio Ambiente como deficiente.

Asimismo, consideró que, ese ministerio con Hatton como incumbente no está funcionando de la manera correcta y que la población no está obligada a soportar su permanencia en la institución.

Mota se cuestionó que «porque estamos obligados a que él o cualquier otro que no esté haciendo su trabajo, que en las mediciones se ve y se demuestra que no lo está haciendo, porqué hay que imponerlo, eso no está bien».

Mientras que el diputado del partido oficialista, Nicolás López, calificó como un «desliz» las declaraciones del ministro y que, por tanto, no hay que darle mucha importancia.

Sin embargo, el legislador Frank Ramírez, también del bloque perremeista expresó que al ministro de Medio Ambiente se le fue la «guagua» al referirse al extinto Orlando Jorge Mera, quien merece ser respetado.

En tanto que el diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, señaló que las revelaciones del titular de Medio Ambiente, solo confirma lo que ese partido siempre ha dicho y denunciado, que es que desde el Gobierno se están utilizando los recursos del Estado para promover la reelección del presidente Luis Abinader.

Relacionado