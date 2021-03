Congresista y comerciantes aplauden aprobación de estímulo pandémico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat y representantes de los bodegueros y comerciantes aplaudieron junto a otros oficiales electos dominicanos, la aprobación del senado y del nuevo estímulo económico de ayuda pandémica sometido al congreso por el presidente Joe Biden, durante una conferencia de prensa celebrada ayer domingo en la tarde frente una bodega en El Bronx.

Espaillat explicó en resumen el alcance de la ayuda diciendo que beneficiará a los más pobres y también el programa WIC que fue aumentado dramáticamente. Señaló que dará más detalles después de su regreso a Washington, D. C., donde la Cámara de Representantes finiquitará el proyecto y luego lo enviará al despacho del presidente Biden para su promulgación.

“Nosotros incluimos en el proyecto un aumento al salario mínimo de $15 dólares, que Nueva York ya lo tiene, y no llevó a la bancarrota a nuestros negocios. No es verdad que si me meto 200 dólares más en los bolsillos me voy a ir a vacacionar a México, sino que lo uso para gastarlos en estos negocios”, añadió.

Dijo que pidió más vacunas a la Casa Blanca para asegurar que todos los residentes en Nueva York sean inmunizados totalmente, ahora que la nueva cepa COVID-19 amenaza con hacer retroceder lo que se ha logrado ya que es 50% más contagiosa.

Recordó que el presidente Franklin Delano Roosevelt en medio de la depresión de los años 30, cuando los ejecutivos se estaban suicidando en Wall Street, aumentó el salario mínimo a los consumidores para que compraran artículos e inyectar más recursos a la economía local.

Dijo que las bodegas y restaurantes del área de El Bronx donde se hizo la conferencia se van a beneficiar con el estímulo aprobado.

En la conferencia hablaron también el concejal Ydanis Rodríguez, la asambleísta Carmen de la Rosa, el doctor Rafael Lantigua, el presidente de la Asociación de Restaurantes y Bares Latinos de Nueva York, Jeffrey García, Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegas y Pequeñas Empresas de Nueva York y Rudy Fuertes, miembro y ex presidente de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA) y estuvieron presentes el aspirante a concejal por el distrito 15 en El Bronx, Oswald Feliz y varios activistas comunitarios.

La conferencia tuvo escenario el frente de la bodega “Alanis Grocery”, situada en el edificio 2565 de la avenida Grand Concourse, esquina calle 192.

El concejal dijo que la bodega fue comprada por Marte y su familia en los años noventas, en una época difícil y violenta.

Dijo que una de las partes más importante es la de que los fondos aprobados traerán esperanza y alivio a los más necesitados.

La asambleísta dijo esperar que haya una distribución equitativa de los recursos por parte del Gobierno federal y el estado de Nueva York.

“Tenemos comunidades con problemas históricos iguales como falta de acceso y empleos, por lo que debemos asegurar que los gobiernos mantengan un apoyo sistemático a los necesitados”, añadió de la Rosa.

Señaló que como asambleísta se va a asegurar que los fondos que llegarán desde Washington, sean repartidos con equidad para garantizar que los neoyorquinos sean parte de los soluciones también.