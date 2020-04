Congresista Espaillat gestionó 21 millones dólares para asistencias en centros salud de NY

Comparte esta noticia

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat informó este miércoles que gestionó y consiguió 21 millones de dólares de fondos federales para proporcionar atención y asistencia a 15 centros de salud de su distrito D-13 para afrontar el COVID-19.

“Los trabajadores de la salud (hospitales, centros médicos y el personal de emergencias) están en la primera línea de nuestros esfuerzos para atender a las personas infectadas con el coronavirus y los esfuerzos para combatir la propagación del mismo en nuestras comunidades”, dijo Espaillat.

“Nuestra recuperación como comunidad dependerá de la capacidad de estas instalaciones de continuar brindando la atención de salud más adecuada y necesaria para los pacientes y el tratamiento por el tiempo que sea necesario”, agregó.

A finales del pasado mes Espaillat también consiguió 10 millones de dólares aportados por el Centro Médico Presbiteriano de la Universidad de Columbia, para entregar a pequeños y medianos comerciantes, ubicados en los vecindarios Hamilton Heights, Inwood y Washington Heights, en el Alto Manhattan, donde la mayoría de los propietarios son dominicanos.

Entre los centros de salud que recibirán fondos figuran Bronx Community Health Network con $2,487,350; Care For The Homeless con $667,730; Community Healthcare Network, Inc. con $1,618,535; Damian Family Care Centers, Inc. con $715,850; East Harlem Council For Human Services, Inc. con $703,400; Heritage Health And Housing, Inc. con $601,400 y Centro Médico Montefiore con $664,445.

Asimismo, el Centro de Salud Morris Heights, Inc. con $1,660,610; Corporación de Salud y Hospitales de NYC Proyecto Renewal, Inc. con $4,147,220; Proyecto Renewal, Inc. con $759,575; Ryan, William F Community Health Center con $1,385,900; Settlement Health Medical Services con $782,780; Sunset Park Health Council, Inc. con $3,448,745; Upper Room Aids Ministry, Inc. con $618,455 y Urban Health Plan, Inc. con $2,349,545.

