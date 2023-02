Congresista de EE.UU. Gaetz no será acusado de tráfico sexual por la Fiscalía

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha decidido al cabo de más de un año de investigación no acusar formalmente al representante por Florida Matt Gaetz de tráfico sexual de menores, según informan este miércoles medios estadounidenses.

De acuerdo a la cadena CNN y el diario The New York Times, fiscales del departamento han comunicado a abogados defensores y al propio congresista de que no presentarán cargos tras la investigación.

El republicano Gaetz, en el Capitolio de Washington desde 2017 y uno de los mayores aliados del expresidente Donald Trump (2017-2021), mantuvo todo el tiempo su inocencia y que nunca tuvo relaciones sexuales con una menor de edad.

«Acabamos de hablar con el Departamento de Justicia y se nos informó que han concluido su investigación sobre el congresista Gaetz y las acusaciones relacionadas con el tráfico sexual y la obstrucción de la Justicia y han determinado no presentar ningún cargo en su contra», dijeron a CNN Marc Mukasey e Isabelle Kirshner, los abogados de Gaetz.

La cadena señala que la oficina del congresista también ha confirmado que la investigación federal contra Gaetz ha concluido sin cargos en su contra.

El Departamento de Justicia investigaba si el legislador mantuvo relaciones sexuales con una menor de 17 años y si violó leyes federales sobre tráfico sexual.

Un aliado cercano suyo, Joel Greenberg, quien era recaudador de impuestos en el condado floridano de Seminole, fue sentenciado a 11 años de prisión tras declararse culpable de seis cargos relacionados con tráfico sexual.

En mayo de 2021, Greenberg admitió culpabilidad ante la jueza Leslie Hoffman, del Distrito Central de Florida, por un cargo de tráfico sexual de menores, acecho, robo de identidad y fraude electrónico, entre otros.

