Congresista Adriano Espaillat visita oficinas Funglode Florida para fortalecer colaboración

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI/ FLORIDA.- El congresista por el Distrito 13 de la ciudad de New York, Adriano Espaillat, viajó a la ciudad de Miami y aprovechó la oportunidad para visitar las oficinas de Global Foundation for Democracy and Development (GFDD/FunglodeFlorida), organización sin fines de lucro que preside honoríficamente el expresidente Leonel Fernández.

Espaillat, único congresista de origen dominicano ante el Congreso de los Estados Unidos, atendió una invitación que le extendiera el director ejecutivo de GFDD, José Záiter.

El legislador y el director de la entidad en esta ciudad, hablaron sobre proyectos que están en la agenda de la institución. En este sentido, trataron varios puntos que abrirán las puertas de cooperación entre la oficina de Espaillat y GFDD/Funglode-Florida.

Acordaron organizar una conferencia que aborde el tema de la “seguridad cibernética”, el que de acuerdo al diputado federal, ha sido de alta demanda en la actualidad. La referida conferencia será una de las primeras colaboraciones de la oficina del legislador para GFDD/Funglode-Florida.

Al finalizar el encuentro, Záiter fue invitado a Washington para dar seguimiento a lo tratado.

Adriano Espaillat llegó a la ciudad de Miami para participar como panelista en la conferencia, “Diáspora y Desarrolló” organizada por la Diáspora Development Foundation, que preside Rodolfo Pou.

POR: CORINA ROSARIO

Relacionado