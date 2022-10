Congresista Adriano Espaillat reafirma su esfuerzos y lucha por protección al programa DACA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-El congresista de o rigen dominicano Adriano Espai llat, encabezó un encuentro con colegas y personal del congreso a fin de evaluar el estado actual del programa de Acción Diferida para los llegados a Estado Unidos, en la infancia conocido como DACA.

Reafirmó sus esfuerzos y lucha por los más de 600 mil soñado res ( Dreamers) protegidos por DACA, antes de la decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito sobre el futuro del programa, que se espera próximamente .

En el encuentro los líderes di scutieron el destino y el impa cto potencial para los casi 600 mil Dreamers, o soñadores protegidos por dicho programa y los próximos pasos y acciones para protegerlos.

Adriano, resaltó su agradecimi ento a los líderes políticos de inmigración y a todos los que se unieron a la importante sesión informativa sobre el estadio de DACA y el camino legislativo que “ tenemos por delante para garantizar que se aprueben protecciones permanentes en el congreso este año”, manifestó.

Sostuvo que el futuro de la fa cilidad de los beneficiarios de DACA, para renovar su autorización de trabajo y las protecciones contra la deportación está en riesgo y pendiente de litigio en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito .

“ Esta no es la primera vez qu e el programa se ve comprometi do, pero esta amenaza actual es la más grave que DACA, ha enfrentado hasta la fecha, entendemos lo que está en juego y no podemos permitir que se ponga en riesgo el futuro de estos jóvenes, sentenció.

Expuso que hay que prepararse p ara que la Corte de Apelacione s del Quinto Circuito declare que es ilegal y “todos debemos estar preparados para actuar con urgencia ahora y más que nunca para garantizar la protección de los más de 700 mil solicitantes de DACA ”.

Durante la sección informativa el congresista Espaillat, estuvo acompañado por Juliana Macedo, subdirectora de Incidencia Federal de United We Dream, Todd Schulte, presidente y director ejecutivo de FWD. us; Andrea Senteno, consejera regional de Wshington D.C, en el Fondo Educativo y de Defensa Legal México estadounidense; así como, Ignacia Rodríguez Kmec, defensora de Políticas de Inmi gración del Centro Nacional de Leyes de Inmigración .

