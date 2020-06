Congresista Adriano Espaillat consolida liderazgo en NY por ardua labor frente a comunidades

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La labor desempeñada por el congresista Adriano Espaillat a favor de las diferentes comunidades, especialmente la dominicana, ha consolidado su liderazgo ante ella y para las primarias a celebrarse el próximo 23 de junio.

Así lo hicieron saber, en un amplio documento de prensa, cientos de dominicanos residentes en los vecindarios de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Marble Hill y algunos de Harlem, quienes precisan que Espaillat se ha “fajado” como el que más para proteger sus constituyentes ante la pandemia del COVID-19.

Asimismo, destacan que desde sus tres oficinas localizadas en el 720 W de la calle 181 en el Alto Manhattan (212) 497-5959; en el 3107 de la avenida Kingsbridge en El Bronx (646) 740-3632 y en el 163 W de la calle 125, Suite 508 en Harlem-Manhattan (212-663-3900) ofrece servicios anualmente a miles de personas de diferentes etnias sobre asuntos de viviendas, pequeños negocios, inmigracion, salud y educacion, entre otros.

Ante la pandemia, indican, gestionó 10 millones de dólares aportados por el Centro Médico Presbiteriano de la Universidad de Columbia y entregados a pequeños y medianos comerciantes, ubicados en vecindarios donde la mayoría de los propietarios son quisqueyanos.

Más del 90 % de los negocios se han visto obligados a cerrar por la crisis del coronavirus.

Además, gestionó 21 millones de dólares de fondos federales para proporcionar atención y asistencia a centros de salud para afrontar el COVID-19. Entre ellos Bronx Community Health Network; Care For The Homeless; Community Healthcare Network, Inc; Damian Family Care Centers, Inc; East Harlem Council For Human Services, Inc; Heritage Health And Housing, Inc; y Centro Médico Montefiore.

Además, el Centro de Salud Morris Heights, Inc; Corporación de Salud y Hospitales de NYC Proyecto Renewal, Inc; Proyecto Renewal, Inc; Ryan, William F Community Health Center; Settlement Health Medical Services; Sunset Park Health Council, Inc; Upper Room Aids Ministry, Inc. y Urban Health Plan, Inc, entre otros.

El congresista dominicano envió una carta a la líder de la mayoría del Senado de NY, Stewart-Cousins; al presidente de la Asamblea Estatal de NY, Carl Heastie, y al gobernador del estado, Andrew Cuomo, solicitándoles implementar un alivio en el alquiler para los pequeños negocios por el coronavirus.

A él se unieron los representantes Eliot Engel, José Serrano, Jerrold Lewis Nadler, Hakeem Jeffries, Carolyn B. Maloney, Nidia Velázquez, Yvette D. Clarke, Meng, Ocasio-Cortez, Gregory Meeks y Max Rose, y el propio Cuomo luego anunció una moratoria de 90 días en cualquier desalojo residencial y comercial.

Los criollos también destacaron que Espaillat introdujo la Ley de Subsidios de Recuperación para Pequeños Negocios en respuesta al COVID-19 que crearía un nuevo programa de subsidios para otorgar hasta $100,000 a pequeños negocios que puedan demostrar pérdidas a causa del coronavirus.

Además está liderando el esfuerzo para garantizar que los dueños de negocios puedan utilizar sus subvenciones y préstamos de la SBA para el alquiler y ayudar a los inquilinos con el alquiler, entre otras tantas medidas que favorecen a cientos de miles de personas en los diversos sectores que componen su distrito.

Este reportero trató de buscar el parecer ante la presidente del Club Demócrata del Norte de Manhattan, Elizabeth Batista, pero se autodefinió como muy ocupada con llamadas telefónicas y frente a su computadora.

Asimismo entrevistamos a varios de los que firmaron el documento envíado a nuestro correo, entre ellos Amaury Montilla, Brunilda Rodríguez, Bartolomé Bonilla, Fernando Méndez, Héctor Carrasco, Aníbal Almonte, Lucía de Matos, Andrés Marmolejos, Dagoberto A. López, Juan Carlos Jiménez, Josefa de León, William E. Soto, Alfredo Rosario y Camilo Alcántara.

Otros que firmaron fueron Manuel Sánchez, Antholín Rodríguez, Rodolfo Acosta, Milena Luna, Sobeida Cáceres, Amarilis Tejada, Arismendy Ureña, Juan José Domínguez, David Jiménez, Octavio Borges, Claudio Mena, Bolívar Duarte, Dulce Bautista, Ingrid Cartagena, Marlon Gutiérrez y Domingo A. Medina, Clemente Balcácer, Luisa de Padilla, Leonidas Suárez, Sunilda de Ortiz y Antonio Madera, entre otros.

