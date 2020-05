Conflicto por recogida de basura en SDE; denuncian alcalde quiere invalidar contrato

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.– La empresa privada Control Básico Municipal, encargada de la gestión de cobros del Ayuntamiento Santo Domingo Este, denunció este martes que el recién posicionado alcalde, Manuel Jiménez, quiere suspender el contrato con dicha entidad, el cual, según ellos, fue adquirido por una licitación y vence en febrero del 2022.

Durante una rueda de prensa el representante legal de Control Básico Municipal, Rafael Martínez, explicó que de manera inicial el contrato fue obtenido por seis años durante la pasada gestión de Alfredo Martínez (El Cañero) de conformidad a lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, señalando que posteriormente fue extendido por tres años más.

“Esta empresa se encargaba de recolectar todos los cobros municipales, el día de ayer (lunes) el Ayuntamiento nos notificó que querían terminar el contrato con nosotros, lo que es violatorio a la ley. Ese contrato está validado por la Contraloría General de la República, quien validó el documento”, detalló el jurista.

Martínez dijo además que una comisión enviada por la Alcaldía de SDE se apoderó de las oficinas de la empresa, impidiendo la entrada a sus empleados.

“A nosotros no se nos notificó nada, esta oficina es privada no es del ayuntamiento y comenzaron a extraer informaciones de la computadora, no nos avisaron nada, eso es un real atropello a nosotros y a la Constitución”, denunció.

De su lado, Mérido Torres, consultor jurídico de la Alcaldía de SDE, dijo que la extensión del contrato con la empresa Control Básico Municipal fue suscrito de manera ilegal por la gestión de “El Cañero”, tras alegar que se hizo sin la autorización de la sala capitular.

“No vamos a permitir que nadie en violación de la ley pueda lucrarse con los bienes de la municipalidad, esos cobros fueron acordados por seis años, no más”, dijo el abogado de la corporación edilicia.

Torres indicó, además, que todos los equipos (computadoras, software e impresoras) pertenecen a la Alcaldía.

Aclaró que los directivos de Control Básico Municipal sí fueron debidamente notificados sobre la inspección técnica a los equipos.

