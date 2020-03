Confirman muerte del artista urbano “La Delfy” a causa de úlceras estomacales

View this post on Instagram

Descansa en Paz amigo noble, dulce y trabajador. Se nos fue la Delfy, artista urbano que representaba a la comunidad GLBT y fue muy popular por sus Canciones jocosas. No murió por el corona virus. Tenía serios problemas en el estómago con úlceras. Luchó hasta el final. Siempre te voy a recordar con mucho cariño. Eras una persona atenta y además excelente decorador y artista. Dios te recibe. Nosotros te extrañaremos.