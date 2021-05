Confirmado: Bartolomé Pujals revela que es asesor del presidente Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El activista social y excandidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por Alianza País, Bartolomé Pujals, reveló este jueves que fue nombrado asesor del presidente Luis Abinader, en materia de Políticas de Innovación y en Proyectos Sociales Innovadores.

En su cuenta de Twitter, Pujals dijo que aceptó el nombramiento a petición del mandatario, quien lo invitó a compartir sus ideas y a colaborar con su gestión.

“Soy asesor del presidente Luis Abinader en Políticas de Innovación y en Proyectos sociales innovadores. El Presidente me invitó a que comparta mis ideas, mi visión, mis propuestas con su gobierno y como creo y me he formado para el servicio público, lo acepté”, escribió.

De esa forma confirmó lo que estaba rodando en las redes sociales, donde se dijo que él estaba ganando 200 mil pesos en el Gobierno.

Soy asesor del Pte. @luisabinader en Políticas de Innovación y en Proyectos sociales innovadores. El Presidente me invitó a que comparta mis ideas, mi visión, mis propuestas con su gobierno y como creo y me he formado para el servicio público, lo acepté. — Bartolomé Pujals (@BartolomePujals) May 20, 2021

El funcionario afirmó que no se involucrará “en actos de corrupción ni en mafias o entramados para desfalcar al Estado”.

Expresó que seguirá luchando por sus “valores y causas” y que no dejará de decir y hacer las cosas que cree.

Asimismo, informó que en su condición de asesor presidencial está trabajando en “proyectos que implican temas como educación, innovación, arte público, comercio electrónico, salud, reformas institucionales y derechos humanos”.

Donde pueden estar seguros que no me van a encontrar es en actos de corrupción o siendo parte de mafias o entramados para desfalcar el Estado. — Bartolomé Pujals (@BartolomePujals) May 20, 2021

También aseguró que cree en el “talante democrático” de Abinader, y destacó que su papel es el de asesorar, mientras otros se encargan de ejecutar la acción.

En mi condición de asesor del Pte. me está tocando la oportunidad de ser parte de la construcción de proyectos que implican temas como educación, innovación, arte público, comercio electrónico, salud, reformas institucionales, derechos humanos, cuyos incumbentes les toca ejecutar — Bartolomé Pujals (@BartolomePujals) May 20, 2021

Pujals señaló que entiende los cuestionamientos que se le hacen por aceptar el nombramiento, y comentó que espera “poder cambiar esa percepción que tienen sobre mí”.

Por último, justificó su designación invitando a sus críticos a pasar a la acción y alegando que “este momento nos requiere a todos”.-

