Confesiones de ”El Chapo” Guzmán sobre sus fugas: ”Estuve muy estresado, pero me porté bien”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En una entrevista exclusiva realizada por Mónica Ramírez Cano, considerada como una de las criminólogas más importantes de América Latina, el famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, hizo confesiones sorprendentes sobre sus fugas de la cárcel.

La entrevista fue realizada luego de la extradición de Guzmán a Estados Unidos en el año 2017 en la que admitió que estuvo «muy estresado» durante sus intentos de escapar de la cárcel y consideró esa fuga como ‘’la mayor hazaña de su vida’’.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘’El Chapo’’, es uno de los narcotraficantes más infames de México y co-fundador del Cártel de Sinaloa, que llevó a cabo una fuga que hizo historia a pesar de estar recluido en la prisión federal más segura del país.

Guzmán ideó un plan meticuloso para escapar a través de un túnel subterráneo de 1.5 kilómetros que conectaba la regadera de su celda con una casa ubicada fuera de la cárcel.

El ingenioso plan dejó al mundo entero boquiabierto y convirtió a Guzmán en una leyenda del mundo del crimen organizado.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la criminóloga compartió una publicación de las respuestas que le ofreció ‘’El Chapo’’ y que ha causado gran revuelo en todo el mundo.

»El Chapo» es uno de los criminales más buscados y notorios de la historia, y sus fugas han sido objeto de numerosas películas y programas de televisión.

La conversación se desarrolló de la siguiente manera:

Criminóloga: »Joaquín ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor fuga?”

El Chapo: “Ah, no, pues esta última, estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté bien, me he portado bien señorita”

Criminóloga: “¿Te parece que fugarte dos veces es portarte bien?”

El Chapo: “Bueno no, pero yo no quería que me extraditaran señorita”

Criminóloga: “Joaquín, fugarte es un delito sumamente delicado. ¿Qué pensabas mientras ibas en esa moto dentro del túnel?”

El Chapo: “Desde luego, ¡que no me atraparan!”

De la entrevista, también salió a relucir la información de que “El Chapo” está sufriendo “una tortura” al vivir en condiciones de máximo aislamiento en la cárcel de máxima seguridad conocida como Supermax ADX de Colorado.

Mientras que por el momento, la estrategia actual de su defensa incluye conseguir ayuda del gobierno mexicano para que Guzmán sea trasladado a México.

