(VIDEO) Conep espera que Abinader se reúna con empresarios

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (@conep_rd), Pedro Brache (@pbrachea), dijo este miércoles que espera que el mandatario Luis Abinader (@luisabinader), también se reúna con los empresarios para buscar un consenso nacional en torno a la crisis del Covid-19. Asimismo, consideró que "la salud es lo más importante" y hay que "buscar maneras de disminuir la mortalidad y los contagios". Abinader inicia este jueves los primeros contactos con el liderazgo político nacional, a fin de lograr un acuerdo para afrontar la crisis desatada por el coronavirus.