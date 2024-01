Conductora de programa donde Collante dijo perderá senaduría asegura video no fue editado

Marino Collante.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La conductora del programa “Nueva Generación Informativa, (NGI)”, espacio donde el candidato a senador por Santiago, Marino Collante, expresara ayer que va a perder las próximas elecciones, dejó claro este miércoles que el video no fue editado como ha alegado el dirigente político, al expresar que este lo que tuvo fue un lapsus mental.

A través de su cuenta de X (antiguo Twitter), Milagros Méndez sostiene que la entrevista a Collante, quien va en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se realizó con mucha altura y respeto y que lamentablemente solo se resaltó la parte del yerro cometido por Collante.

Le hicimos la entrevista con mucha altura y respeto. Lamentablemente se trató de un lapsus mental, que cualquiera pueda tener. De todo lo maravilloso que se conversó, el morbo pudo más, y se resaltó solo el yerro humano. Siempre amor y respeto para nuestros invitados. 🙏🥰 https://t.co/ssADZ3PQd3 — Milagros Méndez (@MilagrosVoice) January 17, 2024

“Le hicimos la entrevista con mucha altura y respeto. Lamentablemente se trató de un lapsus mental, que cualquiera pueda tener. De todo lo maravilloso que se conversó, el morbo pudo más, y se resaltó solo el yerro humano. Siempre amor y respeto para nuestros invitados”, expresó la comunicadora santiaguera.

Un lapsus mental que le puede suceder a cualquiera. Pero entiendo que se divulgue este tipo de material y se salga de control, es imposible detener. Siempre respeto y trato con altura para nuestros invitados. https://t.co/sRUBHLORe8 — Milagros Méndez (@MilagrosVoice) January 17, 2024

Méndez, quien se expresó en esos términos al responderle por dicha red social a los comunicadores Jaime Rincón y Elvin Castillo, que se hicieron eco del video, reconoció que un lapsus mental le puede suceder a cualquiera, “pero entiendo que se divulgue este tipo de material y se salga de control, es imposible detener”.

Durante la entrevista, el también exdiputado dijo que no tenía duras que perdería las próximas elecciones.

“No tengo dudas de que perderé la senaduría de Santiago, eso estoy plenamente seguro, porque yo no soy un político fanático, yo soy un hombre objetivo, y no voy a decir una cosa por otra, mi trayectoria no me lo permite, si he durado 35 años en el quehacer político”, dijo Collante.

Tras el video hacerse viral, este fue entrevistado por el Listín Diario, medio al cual desmintió haber dicho esas palabras, alegando que el video había sido editado.

“Jamás en la vida, ¿cómo, si estoy dominando a todos los candidatos que hay allá, por encima de ellos? ¿Cómo yo, un hombre veterano, voy a decir que voy a perder?”, sostuvo el político.

